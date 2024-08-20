Ростовчанка задержана по подозрению в поджоге трех торговых центров по заданию мошенника

20 августа 2024, 05:21

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Мошенник под видом полицейского связались с жительницей Ростова-на-Дону, убедил ее оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Чтобы избавиться от задолженности, он поручил ей поджечь три торговых центра.

По подозрению в поджоге трех торговых центров 19 августа была задержана жительница Ростова-на-Дону.

По данным следствия, 33-летняя ростовчанка 17 августа за четыре часа подожгла торговые центры "Орбита", "Парк" и "Рио". Сделала она это по заданию мошенника, который позвонил ей и представился сотрудником полиции. Он убедил ее оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", а затем организовать поджоги в торговых центрах при помощи фейерверков, пишет "Коммерсант".

Женщина сначала устроила поджоги в "Орбите" и "Парке", куда она пришла под видом покупательницы. Она разместила коробки с фейерверками, подожгла их и сфотографировала для отчета перед мошенниками. По пути в "Рио" она купила канистру бензина, разлила в здании содержимое и подожгла. Действия женщина попали на камеры наблюдения. Во всех трех случаях пришлось эвакуировать посетителей и персонал торговых центров, никто не пострадал, информирует ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле в Ставрополе был задержан мужчина за попытку поджога военкомата. Мошенники оформили на него три кредита и пообещали списать долги после поджога.

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