19 августа 2024, 09:53

Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 19 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичеванской автономной республике (НАР). Армянское оборонное ведомство опровергло эту информацию.

18 августа примерно в 23.50 [22.50 мск] армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"). Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении.

На 09.50 мск на сайте армянского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

Напомним, 15 августа и 16 августа Минобороны Азербайджана заявляло, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении в обоих случаях отвергло эти обвинения.

Сообщения об обстрелах звучат на фоне того, что Баку и Ереван ведут переговоры о мирном соглашении. В частности, 10 июля Армения и Азербайджан заявили о прогрессе на переговорах в Вашингтоне.

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 августа 2024, 09:01

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