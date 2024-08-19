19 августа 2024, 00:04

Азербайджан заявил об обстреле позиций со стороны Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа и 16 августа Минобороны Азербайджана заявляло, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

Позиции азербайджанской армии в Нахичеванском направлении подверглись обстрелу, заявило Минобороны Азербайджана.

"18 августа примерно в 19.30 (20.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахичеванской автономной республики. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", указано в сообщении, опубликованном 18 августа в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Армении опровергло это сообщение. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы 18 августа около 19.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - сообщило 18 августа ведомство в своем Telegram-канале. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 августа 2024, 01:03

  • Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

    В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Баку планируется обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы, в том числе урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией.

18 августа 2024, 23:05

18 августа 2024, 22:06

  • Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

    Сергей Кобельков убит в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 363 бойцов из Астраханской области.

18 августа 2024, 21:07

18 августа 2024, 19:54

  • Военный из Камышина убит на Украине

    Максим Лунегов убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 896 бойцов из Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи