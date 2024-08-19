Азербайджан заявил об обстреле позиций со стороны Армении

19 августа 2024, 00:04

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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа и 16 августа Минобороны Азербайджана заявляло, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

Позиции азербайджанской армии в Нахичеванском направлении подверглись обстрелу, заявило Минобороны Азербайджана.

"18 августа примерно в 19.30 (20.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахичеванской автономной республики. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", указано в сообщении, опубликованном 18 августа в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Армении опровергло это сообщение. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы 18 августа около 19.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - сообщило 18 августа ведомство в своем Telegram-канале.

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