Прокуратура принесла извинения верующему из Кабардино-Балкарии

16 августа 2024, 15:29

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Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* Кириллу Гущину, после чего прокуратура принесла извинения за необоснованное уголовное преследование. При этом ведомство обжаловало приговор в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая стало известно, что Майский районный суд вынес оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* Кириллу Гущину, признав его невиновным в экстремизме. Гособвинитель по делу Гущина обжаловал оправдательный приговор, потребовав провести новый процесс в ином составе судей.

25 марта стало известно, что прокурор на заседании Майского райсуда потребовал приговорить Кирилла Гущина к семи годам колонии общего режима. Гущин был обвинен в создании экстремистской организации и вовлечении других людей в ее деятельность. Верующий ранее заявил, что признанную запрещенной литературу ему подбросили силовики.

Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор Свидетелю Иеговы Кириллу Гущину. Оправдательный приговор вступил в силу, за верующим признано право на реабилитацию, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо".

После этого прокуратура Кабардино-Балкарии принесла верующему официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, указано в сообщении.

Тем не менее прокурор направил кассационное представление по уголовному делу в отношении Кирилла Гущина, попросив суд отменить решения судов первой и апелляционной инстанций и направить дело на новое рассмотрение.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.