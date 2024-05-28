Прокурор обжаловал оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* Гущину

28 мая 2024, 12:23

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Гособвинитель по делу Свидетеля Иеговы* из Кабардино-Балкарии Кирилла Гущина обжаловал вынесенный верующему оправдательный приговор, потребовав провести новый процесс в ином составе судей.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 мая стало известно, что суд в Кабардино-Балкарии вынес оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* Кириллу Гущину, признав его невиновным в экстремизме.

Прокурор обжаловал приговор суда, который оправдал Свидетеля Иеговы* Кирилла Гущина. Обвинитель потребовал вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда, сообщил сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

Напомним, 25 марта стало известно, что прокурор на заседании Майского райсуда потребовал приговорить Кирилла Гущина к семи годам колонии общего режима. Гущин был обвинен в создании экстремистской организации и вовлечении других людей в ее деятельность. Верующий ранее заявил, что признанную запрещенной литературу ему подбросили силовики.

"Кавказский узел" также писал, что 20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.