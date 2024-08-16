Суд снизил штраф астраханке Савич за пропаганду ЛГБТ*

16 августа 2024, 02:52

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Астраханский областной суд снизил со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей штраф жительнице Астрахани Оксане Савич, признанной виновной в пропаганде ЛГБТ*.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля жительница Астрахани Оксана Савич была оштрафована на тысячу рублей за опубликованные в соцсети фотографии, признанные символикой ЛГБТ*. В начале июля Савич была еще раз оштрафована за аналогичное правонарушение, на этот раз - на 100 тысяч рублей.

Штраф жительнице Астрахани Оксане Савич по делу о пропаганде ЛГБТ* (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ) снижен со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, такое решение принял Астраханский областной суд, пишет 15 августа "ОВД-Инфо"**.

В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что Савич подала жалобу, в которой указала, что упомянутой изображение было размещено более 10 лет назад, когда ей не было еще 16 лет и она не могла быть привлечена к административной ответственности.

Суд, впрочем, счел правонарушение Савич длящимся, следовательно, сроки, давности привлечения к административной ответственности исчисляются со дня обнаружения этого правонарушения. При этом суд отметил, что обстоятельства, отягчающие административную ответственность, отсутствуют, и снизил размер штрафа до 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что публикация видео со старшеклассником из станицы Динская, танцующим в костюме Снегурочки, вызвала недовольство нескольких жителей района, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

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