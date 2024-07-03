03 июля 2024, 03:05

Астраханка оштрафована за пропаганду ЛГБТ*

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Суд в Астрахани оштрафовал на 100 тысяч рублей местную жительницу Оксану Савич, признав ее виновной в пропаганде ЛГБТ* из-за фотографий в соцсети. Это уже второй штраф для Савич по этой статье.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля жительница Астрахани Оксана Савич была оштрафована на тысячу рублей за опубликованные в соцсети фотографии, признанные символикой ЛГБТ*.

Кировский районный суд Астрахани оштрафовал местную жительницу Оксану Савич на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, пишет 2 июля "Медиазона"**.

В постановлении, опубликованном на сайте суда 2 июля, говорится, что Савич в феврале опубликовала в соцсети "ВКонтакте" "фотографические изображения однополых людей, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения". Таким образом она "совершила действия, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений". При этом отмечается, что признаков уголовного деяния нет.

На заседание суда Савич не явилась, почему - не сообщила, однако при составлении протокола об административном правонарушении вину оспаривала.

Суд признал Савич виновной в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 6.21 КоАП.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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