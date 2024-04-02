02 апреля 2024, 05:03

Жительница Астрахани оштрафована за символику ЛГБТ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани оштрафовал на тысячу рублей местную жительницу Оксану Савич за опубликованные в соцсети фотографии, признанные символикой ЛГБТ*.

Кировский районный суд Астрахани признал местную жительницу Оксану Савич виновной в публичной демонстрации экстремистской символики.

Поводом для составления административного протокола на Савич стала публикация в одной из соцсетей, которая, как указывается в решении суда, является "фотоизображением символики экстремистского международного объединения ЛГБТ, которое включено в список запрещенных экстремистских организаций на территории Российской Федерации". Савич, опубликовав соответствующее изображение, "осуществила его публичную демонстрацию".

На суде Савич свою вину не признала и заявила, что разместила на своей странице указанные фотографии еще в 2016 году. При этом она не смогла объяснить, для чего она их разместила. О том, что движение ЛГБТ* признано экстремистской организаций, она знает. "Страница в сети "В Контакте" является открытой, на нее может зайти любой пользователь социальной сети и осуществить просмотр изображений, находящихся на ее странице, в том числе, изображение "Радуга", - говорится в решении.

Суд пришел к выводу о виновности Савич в совершении указанного правонарушения и оштрафовал ее на тысячу рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что публикация видео со старшеклассником из станицы Динская, танцующим в костюме Снегурочки, вызвала недовольство нескольких жителей района, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении.

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* ЛГБТ-движение признано экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэрия Краснодара рекомендовала не проводить мероприятий к Хэллоуину", "Кадыров не удовлетворился извинениями участников "голой вечеринки", "Пользователи Telegram сочли излишними извинения за шуточное видео в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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