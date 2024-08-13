Итальянские ученые подтвердили катастрофическое состояние фресок Гелатского монастыря

13 августа 2024, 04:14

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Обследование фресок Гелатского монастыря в Грузии, пострадавших от воздействия дождевой воды, показало, что они находятся в плачевном состоянии, сообщил итальянский ученый Роберто Нарди. Европейские ученые разработали детальный план реабилитации фресок, в ближайшее время начнутся работы, сообщил глава комитета по реабилитации фресок Давид Лордкипанидзе.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они. В конце ноября 2023 года члены Комитета по реабилитации монастыря в Гелати сообщили, что купол храма так и не закрыт временной кровлей для защиты фресок, в некоторых случаях состояние настенной живописи является критическим. 12 марта начались работы по консервации фресок, специалисты из Италии и Великобритании провели первичные исследования и выявили более 20 сильно поврежденных участков.

В январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах. 5 февраля в Тбилиси представители творческих профессий провели еще одну акцию с требованием отправить Цулукиани в отставку.

Специалист по мозаике, директор Института археологии и консервации в Риме Роберто Нарди рассказал 12 августа о плачевном состоянии мозаик монастыря Гелати. В видеоролике, выпущенном комитетом по восстановлению храма, он заявил, что 89% мозаики больше не находится в своем первоначальном виде. «Все исследования и изыскания показывают, что эта мозаика не выдержит никакого дополнительного воздействия, будь то землетрясение или любые колебания, вызванные различными действиями», - сказал специалист.

Бывший руководитель Агентства охраны культурного наследия Грузии Ника Вачеишвили благодарит Временную комиссию по реабилитации Гелати за опубликование отчета.

"В июле 2023 года во время первого осмотра в Гелати состояние мозаики было сложным, но не критическим... Очевидно, что конденсации воды на поверхности, повреждение плитки, обрушение черепицы повлияли на состояние мозаики. После четырех проверок и полугода изучения мы убеждены, что состояние мозаики стремительно деградирует", - говорится в отчете.

"Доклад господина Нарди полностью соответствует нашей оценке ущерба и рисков, связанных с мозаикой, о которой мы говорили руководству годами", - написала в Facebook* Мзия Джанджолия из общественной группы "Save the Gelati Monastery".

Корреспондент "Кавказского узла" связался с главой комитета по реабилитации Гелати, доктором наук, Давидом Лордкипанидзе и спросил, что комитет намерен сделать. "В докладе сказано не только о состоянии фресок Гелати, но и разработан детальный план реабилитации. В ближайшее время мы начнем реабилитацию мозаики в соответствии с рекомендациями учёного Роберто Нарди и итальянских специалистов", - ответил он.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII век; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

В январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В октябре 2022 года министр культуры заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

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