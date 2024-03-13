Иностранные реставраторы приступили к оценке сохранности фресок Гелатского монастыря

13 марта 2024, 05:48

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Начались работы по консервации фресок Гелатского монастыря в Грузии, пострадавших из-за воздействия дождевой воды. Специалисты из Италии и Великобритании провели первичные исследование и выявили более 20 сильно поврежденных участков.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они. В конце ноября 2023 года члены Комитета по реабилитации монастыря в Гелати сообщили, что купол храма так и не закрыт временной кровлей для защиты фресок, в некоторых случаях состояние настенной живописи является критическим. 2 марта правозащитники потребовали наказать за плачевное состояние фресок Гелатского монастыря министра культуры.

В январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах. 5 февраля в Тбилиси представители творческих профессий провели еще одну акцию с требованием отправить Цулукиани в отставку.

В Грузии начались работы по консервации настенных росписей Гелатского монастыря Богородицы. Работы выполняют специалисты из Италии и Великобритании. Они уже провели первичные исследования и, по их словам, выявлен 21 критический участок, который требует особого внимания.

По словам экспертов, пока невозможно сказать, какую часть поврежденных росписей и фресок можно спасти. Также они сообщили, что работы по сооружению временной кровли будут продолжены.

«Нас беспокоит состояние Гелати, но мы уверены, что монастырь не только будет спасен, но и будет развиваться. Специалисты выявили все проблемные точки, по возможности ведутся восстановительные работы. Все восстановить невозможно, эти проблемы начались не неделю и не год назад, они существуют уже довольно давно. Но самое главное, что есть единое мнение», - сказал секретарь Национального научного совета Временного комитета по реабилитации Гелати Давид Лорткипанидзе "Общественному вещателю".

По словам экспертов, на полное изучение комплекса понадобится не менее года. «Когда речь идет о культурном наследии, это требует времени», - приводит "Формула" слова пресс-секретаря Римского археологического центра консервации Андреины Костанци.

"События обнадеживающие, процесс начался, он будет продолжаться в течение всего года как по живописи, так и по мозаике», - сказал "Мтавари архи" заместитель председателя Временного комитета по реабилитации Гелати архимандрит Кирион.

Ранее основатель НПО "Европа - наш дом" Торнике Бараташвили сообщил, что в начале февраля в храм через временную кровлю вновь попала дождевая вода, которая, в частности, повредила роспись XII века.

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII век; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

В январе 2022 года часть крыши монастырского комплекса обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию. Эксперт ЮНЕСКО связал повреждение древних фресок с неправильной реставрацией кровли.

В октябре 2022 года министр культуры заявил, что из-за просочившейся через неправильно отреставрированную кровлю дождевой воды в Гелатском монастыре начала разрушаться мозаика XII века с ликом Богоматери. В конце ноября 2022 года активисты провели акцию протеста с требованием спасти монастырь.

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