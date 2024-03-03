Правозащитники потребовали наказать министра культуры из-за ситуации с фресками в Гелати

03 марта 2024, 02:52

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Действия министерства культуры по спасению фресок Гелатского монастыря содержат признаки должностного преступления, заявила НПО "Центр социальной справедливости", которая потребовала расследовать работу министра Теи Цулукиани.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Министерство культуры Грузии не привлекает к сотрудничеству ученых, отметили они. В конце ноября 2023 года члены Комитета по реабилитации монастыря в Гелати сообщили, что купол храма так и не закрыт временной кровлей для защиты фресок, в некоторых случаях состояние настенной живописи является критическим.

В январе 2022 года участники акции протеста в Тбилиси заявили, что министр культуры Грузии Тея Цулукиани увольняет сотрудников подведомственных учреждений, которые выказали недовольство ее политикой. Увольнения оспорили не менее 70 работников сферы культуры, некоторым из них удалось отстоять свои права в судах. 5 февраля в Тбилиси представители творческих профессий провели еще одну акцию с требованием отправить Цулукиани в отставку.

НПО "Центр социальной справедливости" 2 марта обратился в прокуратуру с требованием начать расследование дела Гелати. По мнению представителей организации, работы по консервации монастыря, проведенные в 2021-2022 году, не только несовершенны, но и содержат признаки должностного преступления, совершенного министром культуры Теей Цулукиани. Они также считают, что фрескам Гелати нанесен непоправимый ущерб.

НПО отметило, что Цулукиани была проинформирована об ожидаемых тяжелых последствиях для фресок, но до осени 2022 года ничего не предпринималось. Состояние живописи ухудшилось. Кроме того, не был разработан план действий и надзора за комплексом Гелати, процесс принятия решения был непрозрачным, следовательно, действия министерства культуры не только не обеспечили эффективное содержание памятника, но и нанесли ему дополнительный ущерб. "Ущерб с учетом хронологии развития событий содержит признаки предполагаемого должностного преступления. В 2020 году расследование было начато Имеретинским и Рача-Лечхумским отделом следственного управления департамента расследований министерства финансов по основаниям порчи памятника и возможного присвоения денежных средств. До сих пор Генеральная прокуратура не проводила расследование по факту предполагаемого должностного правонарушения", - пишет НПО.

Ссылается оно в своем заявлении на "грузинских ученых, профсоюз образования и культуры" и от их лица, а также от себя призывает Генпрокуратуру Грузии "инициировать расследование возможного служебного преступления и произвести его всеми способами и объективно; провести расследование как можно раньше и обеспечить информирование общественности таким образом, чтобы это не нанесло ущерба интересам следствия".

Глава профсоюза научных работников Ника Цикаридзе рассказал "ТВ Пирвели", что он согласен с утверждением НПО, что деятельность министра культуры содержит признаки преступления. "Дело в том, что из-за ошибок в реставрации Гелати старинные фрески намокли и оказались поврежденными. Ведущие зарубежные и местные специалисты говорили, что нужно время, примерно пять лет, чтобы стены высохли. Есть вся документация, подтверждающая эти выводы экспертов. Но министр не послушала специалистов. Процесс консервации нанес ущерб фрескам", - заявил он.