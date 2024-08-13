За неделю с 5 по 11 августа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

13 августа 2024, 01:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 5 по 11 августа 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Хроника конфликта

МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь Шалинского района Чеченской Республики, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "На автодороге Хасавюрт-Тлох при попытке проверить документы на ВАЗ 111730 подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия по сотрудникам, несущим службу. В результате обстрела с огнестрельными ранениями госпитализированы двое полицейских", - говорится в сообщении ведомства. По данным МВД, мужчина "передвигается в женской широкой одежде темных тонов", перчатках и никабе. К сообщению приложена фотография подозреваемого.

Али Демильханов находится в розыске с 2013 года, за информацию о нем назначено вознаграждение, проинформировала позднее глава пресс-службы МВД Дагестана. Она пояснила, что инцидент со стрельбой на дороге Хасавюрт - Тлох произошел в 2017 году, а сегодня стало известно, что разыскиваемый передвигается по республике в никабе.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России