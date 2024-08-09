09 августа 2024, 20:46

Перестрелка с силовиками в Дагестане стала второй с начала года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение на двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох вторым вооруженным инцидентом в республике с начала года после атак боевиков в Дербенте и Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Али Демильханов ранил двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох, он объявлен в розыск. Мужчина передвигается в женской одежде и никабе, сообщило сегодня МВД Дагестана.

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте силовые структуры Дагестана не отчитывались о вооруженных инцидентах. Сегодняшняя перестрелка на дороге Хасавюрт-Тлох стала первым вооруженным инцидентом с 23 июня, следует из данных, собранных "Кавказским узлом" на основе открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, еще 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Напомним, атаки боевиков в Дагестане можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, указали опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями боевиков на синагоги в Махачкале и Дербенте стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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Примечание:

"Очевидцы засняли троих предполагаемых участников нападений в Дагестане", "Шутки после терактов обошлись жителю Махачкалы в трое суток ареста", "Махачкалинец объяснил шуткой свое сообщение об угрозе стрельбы на площади".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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