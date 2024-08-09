Перестрелка с силовиками в Дагестане стала второй с начала года

09 августа 2024, 20:46

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Нападение на двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох вторым вооруженным инцидентом в республике с начала года после атак боевиков в Дербенте и Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Али Демильханов ранил двух сотрудников полиции на дороге Хасавюрт-Тлох, он объявлен в розыск. Мужчина передвигается в женской одежде и никабе, сообщило сегодня МВД Дагестана.

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте силовые структуры Дагестана не отчитывались о вооруженных инцидентах. Сегодняшняя перестрелка на дороге Хасавюрт-Тлох стала первым вооруженным инцидентом с 23 июня, следует из данных, собранных "Кавказским узлом" на основе открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, еще 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Напомним, атаки боевиков в Дагестане можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, указали опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

Нападения в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике более чем за год. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями боевиков на синагоги в Махачкале и Дербенте стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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