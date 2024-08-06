06 августа 2024, 21:21

Суд смягчил жителю Хасавюрта приговор по делу о фейках об армии

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Верховный суд Дагестана на два года сократил срок принудительных работ жителю Хасавюрта Шахбану Абакаргаджиеву по делу о военных фейках.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Верховный суд Дагестана отменил приговор жителю Хасавюрта Шахбану Абакаргаджиеву и вернул дело на новое рассмотрение в городской суд. Суд в Хасавюрте после повторного рассмотрения дела приговорил Шахбана Абакаргаджиева к пяти годам принудительных работ, признав его виновным в распространении фейков о российских военных.

8 ноября 2023 года Хасавюртовский горсуд признал Шахбана Абакаргаджиева виновным в распространении фейков об армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы) и приговорил его к пяти годам колонии, однако заменил наказание на более мягкое - три года исправительных работ с трехлетним запретом администрировать интернет-сайты.

Верховный суд Дагестана изменил приговор жителю Хасавюрта Шахбану Абакаргаджиева по делу о распространении фейков об армии, сообщил сегодня правозащитный проект "Сетевые свободы". 

Мужчине снизили до трех лет срок принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Осужденный сможет исполнять наказание по месту основной работы. Решение по делу было вынесено сегодня, говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Напомним, по версии следствия, Абакаргаджиев опубликовал в соцсети комментарии об убитых в Киевской области мирных жителях Украины. В суде он признал вину и раскаялся, пояснив, что опубликовал свои посты "в порыве гнева после того, как с Украины привезли его погибшего племянника".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Шахбана Абакаргаджиева политзаключённым и потребовал его освобождения и прекращения уголовного дела. Статья, по которой осужден Абакаргаджиев, "противоречит как российской Конституции и международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права", заявили правозащитники.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов. 

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Примечание:

"Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии", "Суд утвердил штраф Игорю Короткову за фейки об армии", "Дело о фейках об армии против жительницы юга России дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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