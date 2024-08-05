Публикации в мессенджере привели жителя Адыгеи к штрафу

05 августа 2024, 09:59

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Тахтамукайского района Сергея Нестеркова, признав, что опубликованные им сообщения в мессенджере дискредитировали российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель аула Новая Адыгея Тахтамукайского района Сергей Нестерков отправил сообщения в общую группу в мессенджере, в которых выразил недоверие чиновникам, ответственным за проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, а также высказал критику в адрес тех жителей, которые занимаются сбором помощи для участников СВО.

В суде Нестерков отказался признать свою вину и заявил, что не имел намерения дискредитировать армию. Полиция предоставила суду результаты лингвистического исследования, которые подтвердили, что высказывания Нестеркова содержат негативное отношение к СВО, сказано в карточке дела, опубликованной пару дней назад на сайте Тахтамукайского районного суда.

Суд признал Нестеркова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Сергея Нестеркова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня стало известно, что силовики в Майкопе составили протокол о дискредитации военнослужащих на местную жительницу Наталью Сидорову.

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