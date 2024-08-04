Волгоградцы объяснили протест против застройки поселка

04 августа 2024, 14:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Появление многоквартирных домов в волгоградском поселке Второй Километр усугубит проблемы с нагрузкой на коммунальные сети, нехваткой площадок для отдыха и мест в детсаду, объяснили местные жители свои просьбы к властям не допустить застройки. Разрешение на строительство еще не выдано, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову с просьбой не допустить строительства многоквартирных домов в поселке. Строительство усугубит проблемы с нехваткой мест отдыха и парковок, заявили они.

Муниципальные власти планируют возвести на пустыре в поселке два четырехэтажных дома для 418 человек, а также 141 парковочное место. Итоговое собрание по проекту планировки и межевания территории прошло 28 июня.

Микрорайон, который волгоградцы по старинке называют "Второй километр", расположен в восточной части Дзержинского района, вся жилая застройка в нем представляет собой частный сектор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" историк и краевед Андрей Кудинов, который живет недалеко от этого микрорайона.

По его словам, в дореволюционный период овраг Долгий, рядом с которым расположен поселок, был границей города. В годы гражданской войны на дне оврага Долгий за кирпичными заводами чекисты расстреливали узников, а врангелевцы - пленных красноармейцев. Таким образом, овраг Долгий стал местом массовых захоронений жертв белого и красного террора. После Сталинградской битвы у оврага появилось кладбище, там захоронили погибших местных жителей и защитников города.

"И вот этот-то пустырь недалеко от бывшего кладбища местные жители давно хотели превратить в сквер. Я предлагал установить там памятник жертвам Гражданской войны и Сталинградской битвы. Но нас не услышали в мэрии", - сказал историк.

Сегодня корреспондент "Кавказского узла" опросил жителей поселка по вопросу предстоящего строительства. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных. При этом участники записи видеообращения к властям отказались от комментариев, объяснив это тем, что публикация их мнения в издании-иноагенте "может навредить их коммуникации с властями".

Лучше бы тут новый детский сад построили

28-летняя Елена Субботина, работающая в сфере торговли, третий год снимает квартиру в частном доме на улице Тернопольской. "Семья хозяйки квартиры имеет двух малолетних детей. Рядом детский сад. Но определить туда она их не может, так как мест нет. На такой микрорайон образовательных учреждений уже давно не хватает. Лучше бы тут новый детский сад построили, а не многоквартирные дома", - сказала она.

Сотрудник железной дороги Василий Старовойтов проживает с семьей на Новосокольнической улице. Он рассказал, что в детстве жил в Краснооктябрьском районе города. Приезжал на Второй километр в гости к бабушке, имел тут друзей.

"Они учились в школе №41. Школа старая, пережила Сталинградскую битву. Тогда в ней госпиталь располагался. В 2014 году в ней прошла оптимизация — там появился детский сад (№23). Школу, насколько я знаю, закрыли. В общем, проблема с устройством детей в детский сад и в школу действительно есть на Втором километре. Нужен новый детсад. А в здании школы опять нужно открыть школу", - сказал он.

Улица Качинцев в часы пик иногда просто стоит. И что тут будет, когда новые сотни жильцов поселятся?

Супруга Василия Анна рассказала об опасениях местных жителей по поводу перегрузки коммунальных сетей после ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. "У нас тут и так перенапряг с коммунальными коммуникациями. Бывает, летом из-за перегрузки сетей свет отключается. Зимой люди газ активно используют. Улица Качинцев в часы пик иногда просто стоит. И что тут будет, когда новые сотни жильцов поселятся? И как будет проходить строительство? Наверняка будут нарушения. А надзорные органы их не будут замечать", - сказала женщина.

По ее мнению, власти не заботятся также об овраге Долгий, где часто возникают возгорания сухой травы и тростника, туда сваливают бытовой и строительный мусор. "Овраг — часть исторического ландшафта города. Он находится у Мамаева кургана, у Второй продольной магистрали, у моста через Волгу. И весь этот [непорядок] наблюдают гости нашего города, туристы. Позор", — возмутилась местная жительница.

40-летний местный житель Сергей также высказал опасение, что со строительством новых домов старые коммунальные сети ожидает перегрузка, и, как следствие, возникновение аварий и отключений света, газа, водоснабжения. В перенаселенном микрорайоне возникнет дефицит мест в местном детском саду №23, предположил он.

Хотим, чтобы на месте планируемого строительства домов заложили сквер и детскую площадку

"У нас нет детских площадок, нет спортивных сооружений, кроме школьного стадиона, куда не пускают посторонних, нет сквера. Мы хотим, чтобы на месте планируемого строительства домов заложили сквер и детскую площадку. Строить жилые дома можно на окраинах города. Там много места", - сказал Сергей.

Территория, ограниченная улицами Качинцев, Колодезной, Охотской и Силикатной (микрорайон Второй километр) "находится в государственной неразграниченной собственности", сообщил замруководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Александр Дроздов в ответе на запрос "Кавказского узла".

По его словам, распределение земель под строительство на такой категории собственности в Волгограде осуществляет областной комитет по управлению госимуществом, а формирование земельного участка для какого-либо строительства "осуществляется посредством разработки документации по планировке территории".

"Вопрос нагрузки на существующие коммунальные сети, а также необходимость строительства новых коммуникаций рассматривается при разработке непосредственно проектной документации для строительства объекта, которая затем проходит независимую экспертизу. Кроме того, ресурсоснабжающие организации устанавливают застройщику условия подключения к инженерным сетям", - сообщил чиновник, подчеркнув, что разрешение на строительство департаментом пока не выдавалось.

Представители застройщика ООО "Специализированный застройщик "ВПСК" оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.