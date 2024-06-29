Волгоградцы выступили против планов застройки городского поселка

29 июня 2024, 14:57

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Строительство многоквартирных домов в волгоградском поселке Второй километр усугубит проблемы с нехваткой мест отдыха и парковок, заявили авторы видеообращения к губернатору и призвали не допустить застройки.

Жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда записали видеообращение к губернатору Андрею Бочарову с просьбой не допустить строительства многоквартирных домов в поселке, сообщает сегодня V1.ru.

Муниципальные власти планируют возвести на пустыре в поселке два четырехэтажных дома для 418 человек, а также 141 парковочное место. Итоговое собрание по проекту планировки и межевания территории прошло 28 июня, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеообращением, на кадрах которого видны несколько десятков мужчин и женщин разного возраста, а также дети. Обращение к Бочарову зачитывает с листа бумаги один из мужчин.

"На нашей территории проживает более 25 тысяч человек. Недавно нам стало известно о планах строительства многоквартирных домов между нашими домами… Мы категорически против данной застройки, что уже было выражено на общественных слушаниях, и вот почему. Дорога, соединяющая центр Волгограда с самым большим спальным районом города "Семь ветров", является однополосной и требует расширения, так как ежедневно десятки тысяч автомобилей стоят в пробках… При размещении новых объектов ситуация с парковками и проездом станет критической", - заявили авторы обращения.

В поселке отсутствуют скверы, спортивные и детские площадки, отметили волгоградцы. "У нас даже нет банальных тротуаров и дорог внутри частного сектора. Нашим детям негде гулять, они вынуждены гулять на дорогах общего пользования… Очень просим вас, Андрей Иванович, не допустить застройку единственного свободного клочка земли, на котором можно было бы разместить элементарные блага для жителей нашего поселка", - указали авторы обращения.

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