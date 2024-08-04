На КПП "Верхний Ларс". Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

04 августа 2024, 07:39

Почти 3700 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе

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Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры 3699 автомобилей. В соцсети некоторые из них рассказали, что в пробке приходится стоять как минимум три с половиной часа.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 2 августа в очереди на КПП "Верхний Ларс" скопился 3471 автомобиль. Таможня пояснила очереди снижением скорости пропуска на грузинской стороне.

На 07.35 мск на КПП "Верхний Ларс" 3699 грузовых машин ожидают разрешения на выезд в Грузию, сообщается на сайте центра управления дорожным движением Северной Осетии.

В заторах приходится стоять по нескольку часов, рассказали в паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте" водители и пассажиры машин, находящихся в пробке на "Верхнем Ларсе".

"Прибыли на границу России и Грузии в 23.00 и к 02.30 подъехали к нашему КПП", – написала Татьяна Бай.

"Пробыли в пробке почти 10 часов", – отметила Ландыш Иванова.

"Стоим два с половиной часа, потихонечку двигаемся", – написала Надежда Дасина.

"За три с половиной часа проехали КПП", – отметил Игнат Редискинъ.

"Семь часов стояли на пункте пропуска", – заявил Михаил Докторович.

Напомним, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" в республике возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди. Он потребовал от подчиненных устранить заторы.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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