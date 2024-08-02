Более трех тысяч грузовиков ожидают пропуска в Грузию

02 августа 2024, 18:42

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В очереди к КПП "Верхний Ларс" стоит 3471 грузовой автомобиль. Таможня пояснила очереди снижением скорости пропуска на грузинской стороне.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидали водители почти 2700 автомобилей. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" в республике возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди. Он потребовал от подчиненных устранить заторы.

Число грузовиков, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, приблизилось к трем с половиной тысячам, сообщил сегодня "Интерфакс".

В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, сообщили, что МАПП "Верхний Ларс" работает в штатном режиме, однако фактический пропуск грузовиков снизился из-за замедления работы сопредельного пункта пропуска "Казбеги", говорится в публикации.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди числится 3471 машина.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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