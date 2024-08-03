Жители Астраханской области перечислили задачи для будущего губернатора

03 августа 2024, 19:45

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Победителю на выборах губернатора Астраханской области нужно будет решить проблемы со свалками мусора, бродячими собаками и некачественным водоснабжением, указали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", на выборы губернатора Астраханской области зарегистрированы пять кандидатов: действующий глава региона Игорь Бабушкин выдвинут от "Единой России", Виталий Бахилин - от партии "Новые люди", Сергей Севастьянов - от КПРФ, Владимир Сухарев - от партии "Родина" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР.

С 6 по 8 сентября в Астраханской области пройдут выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Результат выборов губернатора предопределен, заявили 23 июля опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Жители Астраханской области сегодня поделились с корреспондентом «Кавказского узла» мнением о предстоящих выборах и о проблемах, которые, как они считают, должны будут в первую очередь решить избранные чиновники. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Компания, ответственная за чистоту в городе, не справляется со своими обязанностями

60-летний рабочий Юрий Косов из Астрахани в числе актуальных проблем назвал проблему с вывозом мусора в городе. "Компания, ответственная за чистоту в городе, не справляется со своими обязанностями. Это не только в Астрахани, но и в районах такая проблема. Надо что-то менять в этой системе. Вот этим пусть и займутся избранный губернатор и новая муниципальная власть", - сказал Косов.

Другой проблемой он считает невысокие зарплаты. «Безработица у нас не чувствуется. Много вакансий. Потребность в рабочей силе тут высокая. Но зарплаты предлагают маленькие. Работодателям нужно помогать. Но средства выделяются в основном из федерального бюджета на поддержку занятости. Видимо, Астрахани их не дают. Вот новой власти нужно будет лучше работать с Москвой по этому вопросу», - сказал Юрий Косов.

42-летний Ринат Ириджинов также является коренным астраханцем и участвует в выборах в Наримановском районе — претендует на пост главы сельского поселения и депутата районной думы. «Я не знаю ничего о кандидатах на пост губернатора. Ну, кроме самого Бабушкина. Нет никакой агитационной кампании пока», - охарактеризовал предвыборный период Ириджинов.

Главной проблемой, которую придется решать новым властям в регионе, Ринат назвал «утечку молодежи из Нижневолжского края». «Уезжает молодежь. Талантливые молодые люди. Многие покидают нашу область безвозвратно. Нет здесь перспектив карьерного роста и реализации творческих возможностей», - заметил Ириджинов, предположив, что причина этого - «игнорирование областным правительством независимых творческих инициатив молодежи».

Что мешает использовать положительный опыт других регионов и стран? Почему работают по старинке, непонятно

По его мнению, другая актуальная проблема в регионе — вывоз и утилизация мусора, поскольку, как считает Ириджинов, компания и органы власти, которые несут ответственность в этой сфере, работают "несистемно и некачественно". "Ну что мешает использовать положительный опыт других регионов и стран? Почему работают по старинке, непонятно. И деньги выделяются, и общественность возмущена. Но работают выборочно, на показуху. В жару просто катастрофа в городе. Это и вонь, и смрад, и паразиты. Хотя по сравнению с временами правления [бывшего губернатора Александра] Жилкина, мусорная проблема сейчас не так остра, как тогда", - сказал он.

Среди других проблем Астрахани мужчина назвал бродячих собак и некачественную подачу воды на левобережную часть города. «В условиях тропической жары летом — это горькое испытание для местных жителей», - пояснил он.

Уроженец Дагестана Тимур Вышегуров 24 года проживает с семьей в Астрахани и работает слесарем на одном из предприятий города. У него трое детей, жена — домохозяйка. "Проблемы есть, но они решаемы и решаются. Мусор, собаки, наезды силовиков на мусульман в мечетях, воду у нас в микрорайоне летом часто отключают. Но это все ничего, по сравнению с тем, что было раньше", - сказал он.

Мужчина отметил, что пойдет на выборы и проголосует за действующего губернатора, «если тот выдвинет свою кандидатуру». «И моя жена и старшие дети со мной согласны. Также будут голосовать», - сказал он.

Астраханский общественный деятель Михаил Долиев высказался категорично по поводу проходящей в крае предвыборной кампании. «Я лишь условно называю предстоящие “выборы” выборами. Ибо, как показывает предыдущий опыт, избирательная система в России [...] - это машина фальсификаций», - заявил он.

По его словам, Астрахань «издавна отличалась особенно беспредельными фальсификациями», а многие опытные и честные наблюдатели «были вынуждены уехать из Астрахани». «Поэтому я не верю ни на грош ни будущему “победителю” Бабушкину, ни предстоящим выборам, ни составу избирательных комиссий. Поэтому я считаю, что идти голосовать не имеет смысла», - сказал Долиев.

В Астраханской области "ужасная коррупция, бездорожье, угробленная инфраструктура", указал он. "Разливы канализации, наплевательское отношение к историческим памятникам, которые Бабушкин обещал все снести. Это, кстати, наверно, единственное обещание, которое он выполнит. Но почему никто не говорит, что Астрахань перечисляет в Москву 90% налогов, а потом выклянчивает назад с откатами? В Астраханской области добываются нефть, газ, соль, гипс, сера. Чего только в ней нет! Но в итоге вся эта налоговая прибыль тратится на войну, на ежегодную перекладку плитки в Москве. Такие приоритеты", - заявил Михаил Долиев.

Кроме того, в Астрахани дефицит жилья, "огромные площади ветхого жилья", аварийные мосты, отметил он. «Нужно строить новый мост через Волгу, надо развивать общественный электротранспорт», - сказал он.

При этом Долиев заметил, что права верующих вне зависимости от конфессий «однозначно соблюдаются». «Главное, чтобы этот верующий был покладистый и на социальную повестку не откликался», - сказал он.

По его мнению, проблемы с бродячими собаками «не могло быть изначально, но все решила коррупция». Долиев утверждает, что если бы создаваемые приюты для животных были отданы любителям животных и под контроль общества защиты собак, «а не известным астраханским коррупционерам, то сегодня мы бы и не слышали про эту проблему в принципе».

«Я наблюдаю, как сегодня энтузиасты, собачники создают на свои деньги общественный приют для собак, выкупая их из государственных приютов. А представьте, если бы любители собак получили бы государственные деньги. Я верю, что многочисленные проблемы Астрахани будут решены тогда, когда Россия перейдет к истинной федерализации, то есть когда большая часть собранных налогов будет оставаться в регионе», - сказал он.

Алевтина Полякова проживает в новом жилом корпусе на улице Придорожная в селе Началово Приволжского района Астраханской области. Новый дом был сдан строителями с многочисленными нарушениями. Полякова вступила в борьбу за права граждан на благоприятное жилье.

По ее словам, помимо старых нерешенных проблем, у жильцов недавно возникли новые — канализационные воды стали затапливать подвал и колодцы. «Приезжали специалисты, не могут понять, в чем причина. Разбираются. А мы вот должны этой вонью дышать. У некоторых людей в ванные стала поступать коричневая вода. Лето. Жара. Мы боимся, что начнется эпидемия, что мы и наши дети подхватим какую-нибудь заразу. Наше конституционное право на безопасное жилье нарушается. Будем жаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру», - возмутилась женщина.

Если достойных кандидатов не будет — вообще голосовать не пойду. Нас не слышат

Она заявила, что не будет голосовать за действующего губернатора, но ничего не знает о других кандидатах. «Если достойных кандидатов не будет — вообще голосовать не пойду. Нас не слышат. Наши проблемы власти игнорируют. Прокурорские работники приезжают, безразлично все осматривают. Уезжают, и всё. Никаких подвижек в решении наших проблем. А у нас, напомню, проживают социально незащищенные граждане, многие в трудной жизненной ситуации находятся. И такое безразличие», - сказала Полякова.

Студентка, представившаяся Еленой, проживает в пригороде Астрахани. В университет она добирается на маршрутках. Сейчас девушка на каникулах, помогает родителям — работает на приусадебном участке. «Проблема для всей Астраханской области - некачественное водоснабжение. Вот наш микрорайон получает воду сразу из Волги, без очистки. Летом вода воняет, она зеленая, с осадком. Эта проблема системная. И я не понимаю, почему в век высоких технологий ее упорно не могут решить», - сказала она.

Раз в стране царский режим, то не надо шоу устраивать. Назначайте чиновников и спрашивайте с них по законам царизма

Девушка заявила, что в выборах она не станет участвовать, так как считает, что «в условиях отсутствия демократии всякие выборы бессмысленны». «Пустая трата денег - эти выборы. И время у людей отнимаете. Раз в стране царский режим, то не надо шоу устраивать. Назначайте чиновников и спрашивайте с них по законам царизма — "рубите головы", если проворуются. Даже не интересно, кто там баллотируется и куда. Результат нетрудно предугадать. Будет Бабушкин», - сказала Елена.

Супруги Ярослав и Марина Миталевы второй год проживают в Германии, но внимательно следят за событиями, происходящими на их малой родине — в Астрахани. Ярослав с начала 2000-х годов во время выборов являлся членом избирательных комиссий различного уровня. Последний раз он был членом УИК с правом совещательного голоса на выборах 2020 года и не понаслышке знает об электоральных нарушениях.

«Фальсификации были на выборах всегда. В 2020 году дошло до того, что мы, члены избиркома, вышли к месту, где оплачивали участникам «карусели» по 700 рублей и провели там пикет с плакатами. В том месте безобразие смогли пресечь. Но реакции правоохранителей и прокуратуры на ту карусель не последовало. Не думаю, что эти выборы губернатора и в органы местного самоуправления пройдут без нарушений и фальсификаций», - сказал Ярослав Миталев.

Предвыборная кампания, по его мнению, носит фиктивный характер. «Ничего за пять прошедших лет не изменилось. Сейчас вообще агитацию не вижу. Нет и видимых признаков конкуренции на этих выборах. По сути, нет самой избирательной кампании. Задача у так называемых выборов (в Астрахани) сводится к формальной показательной процедуре. Мол, они прошли, губернатора выбрали вроде как. Демократические принципы якобы формально соблюдены», - сказал он.

С мнением мужа согласилась Марина Миталева. «Выборов в России давно нет. Сюрпризов не будет. Опять увидим масштабные фальсификации, так как движение наблюдателей в стране попросту уничтожено», - заявила она.

Миталева рассказала, что в Астрахани была сосредоточена на темах зоозащиты и охраны памятников. В годы ее детства при губернаторе Гужвине бездомных собак отстреливали прямо на глазах детей. В годы правления Жилкина Марина писала курсовую работу в университете по теме бездомных животных — «и в те годы также бедных собак отстреливали».

Общая дегуманизация в обществе — не соблюдаются ни права людей, ни права животных

«Казалось бы, при Бабушкине произошла гуманизация в этом вопросе. Стрелять их средь бела дня перестали. Но зверства в отношении уличных животных остались. Это общая дегуманизация в обществе — не соблюдаются ни права людей, ни права животных», - высказала свое мнение Марина Миталева.

Она указала и на проблему защиты памятников архитектуры в Астрахани, отметив застройку многоэтажными домами мест с исторической архитектурой «на Косе» и у парка «Аркадия». «Это не только портит архитектурный ландшафт города, но и создает угрозу памятникам архитектуры как во время строительства, так и в связи с повышением уровня грунтовых вод. Будет ли обращать внимание на эти проблемы и решать их новый губернатор — большой вопрос», - сказала женщина.

79-летняя пенсионерка Галина Щукина раньше работала в сфере торговли. В Астрахань она с мужем приехала в начале 1980-х годов, и на окраине города в Трусовском районе супруги построили дом, в котором живут до сих пор.

«На выборы с мужем обязательно пойдем. Он инвалид. Но до избирательного участка всегда сам ходит. Будем голосовать за Бабушкина. Он лучший губернатор за историю нашей области. Он нам очень нравится. Город все же стал лучше при нем. Да, есть проблемы с водоснабжением — но это наследие еще Жилкина. Трубы изношены. Нужны масштабные работы по их замене. Бродячих собак нужно из города убрать. Ничего страшного нет в их отстрелах. Не знаю, что это за гуманный подход — помещать их в собачники, деньги на это тратить. Никогда с бездомными животными не церемонились. Людей жалеть надо, а не собак», - сказала пенсионерка.

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