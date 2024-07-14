Жители села под Астраханью пожаловались на нерешенные коммунальные проблемы

14 июля 2024, 13:58

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В новом микрорайоне села Началово дома в плохом состоянии, там наблюдаются перебои с подачей воды и света и не работает общественный транспорт, а чиновники не решили проблему после многочисленных обращений, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители села Началово, расположенного около Астрахани, испытывают проблемы с питьевой водой уже несколько лет. В 2019 году там вводился режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия воды. В октябре 2022 года власти заявили, что завершат строительство водопровода в село до конца года, однако позднее пообещали дать воду сельчанам в апреле 2023 года. В июне 2023 года жители рассказали, что в селе по-прежнему наблюдается проблема с подачей чистой питьевой воды.

В 2021 году во время прокладки водопровода в село Началово рабочие сняли асфальт на улице Туапсинской, пообещав восстановить покрытие до конца года, по окончании всех работ. Однако до сих пор обещания не выполнены, и состояние дороги доставляет проблемы автомобилистам и пешеходам, сообщило 11 июля на своей странице во "ВКонтакте" областное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Жители нового микрорайона пожаловались на коммунальные проблемы и отсутствие транспорта

В 2023 году губернатор вручил ключи от новых квартир в микрорайоне села Началово многодетным семьям, переселенцам из аварийных домов, сиротам и инвалидам. Договоры на переселение люди подписали в декабре 2022 года. После переезда новоселы столкнулись с проблемами, решить которые они не могут, несмотря на многочисленные обращения к властям, рассказали жители микрорайона корреспонденту "Кавказского узла".

Алевтина Полякова получила квартиру в новом шестиэтажном корпусе. Женщина воспитывает восьмилетнего сына и работает в местном магазине. В телефонном разговоре она перечислила корреспонденту «Кавказского узла» основные проблемы села: отсутствие сообщения общественного транспорта с новым микрорайоном, непроходимость сети второстепенных дорог в селе в непогоду, частые сбои электроснабжения, «плохое водоснабжение» села и "ужасные условия" в местной поликлинике.

По ее словам, по всем перечисленным проблемам жильцы нового микрорайона писали жалобы в областное правительство и надзорные органы. Особое возмущение жильцов вызвало качество строительства новых многоквартирных домов, куда их переселили в 2023 году. По данным Поляковой, в новом микрорайне проживает не менее двух тысяч человек.

Трещины пошли по стенам, стекла в стеклопакетах стали лопаться

"Переехала я в августе. И началось. Трещины пошли по стенам, стекла в стеклопакетах стали лопаться. Осень наступила - потекли крыши, квартиры. Кошмар был полнейший. В штормовой ветер сидели без света, без тепла. Котельная тоже у нас на электричестве, не на газе. Двери ужасного качества. Квартиры продуваются по щелям. С электричеством непонятно что происходит. В водоснабжении все перепутали, сейчас только подправили. Счетчики перепутаны в домах. Осень наступит - будет то же самое", - сказала Алевтина Полякова.

В связи с отсутствием доступа к общественному транспорту местные жители в 2023 году дважды писали коллективные обращения региональному министру транспорта. "У нас есть объездная дорога - от начала села к новому микрорайону. Километра три. Так вот к нам, в новый микрорайон (по улице Придорожная) общественный транспорт не ходит. Приходится идти 1,5 - 2 километра до остановки. Не каждый инвалид и пенсионер такой путь осилит. Сколько мы просили власти - результата ноль", - рассказала Алевтина Полякова.

По словам женщины, из Астрахани в их село ходят маршрутки и новые автобусы маршрута №190/112. Они курсируют по центральной улице села — Астраханской, а в новый микрорайон не заезжают. Алевтина заметила, что общественным транспортом часто пользуются ее односельчане, которые ездят на работу в областной центр и пенсионеры.

"31 января этого года я была на приеме у министра транспорта и дорожной инфраструктуры (у Алексея Чепякова). Он меня выслушал, вызвал подчиненных. Те говорят, по документам должен ходить 112-й маршрут. Перевозчик нарушает схему. Через 30 дней пришел ответ из министерства на мое заявление — якобы они разбираются с перевозчиком по нарушению схемы. Но прошло полгода, а результата от этого разбирательства нет", - возмутилась женщина.

Алевтина Полякова показала письменный ответ заместителя министра Игоря Шорина, который сообщил Алевтине Поляковой об организации межмуниципального маршрута №112 Астрахань-Началово. Согласно ответу, по нерегулируемому тарифу там ходят 20 автобусов «малого класса», схемой движения которых «предусмотрено движение по улице Придорожная» и по другим проблемным улицам. Чиновник указал имя индивидуального предпринимателя, который обслуживает этот маршрут до 14 сентября 2027 года, и сообщил, что министерство направило письмо в Автонадзор с просьбой провести проверку этого маршрута на предмет соблюдения утвержденной схемы движения. При этом чиновник отметил, что на проблемной улице «отсутствуют остановочные пункты».

Также Шорин сообщил в письме, что «в ближайшее время планируется встреча с представителями» районных властей по решению проблемы улицы Придорожной. С тех пор Алевтина Полякова, по ее словам, новых писем из министерства не получала. «И результата по моим жалобам я не вижу», - добавила она.

Власти Приволжского района 14 мая сообщили сельчанам, что дорога по улице Придорожной является региональной и не числится в реестре муниципального района. В связи с этим районные власти перенаправили жалобы граждан в «Астраханьавтодор», на балансе которого эта дорога и числится, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Жители нового микрорайона также сталкиваются с постоянными перебоями в водо- и электроснабжении их квартир. Алевтина Полякова продемонстрировала в качестве иллюстрации объявления, которые жильцы читают на дверях подъездов: «Уважаемые жители! Аварийное отключение холодной воды в н.п. Началово, Новоначалово в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на НПС до устранения. Просьба отнестись с пониманием»; «3 июля с 12 до 14 ч. плановое отключение электроэнергии… в связи с неоплатой инвесторам. Просьба отнестись с пониманием».

Также Алевтина Полякова продемонстрировала фотокопию объявления следующего содержания: «В адрес филиала ПАО «Россети Юг — Астраханьэнерго» от ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» поступило уведомление о прекращении поставки электроэнергии по договору электроснабжения… в связи с образованием дебиторской задолженности за электроэнергию в размере 659 378,69 рублей... Поставка электроэнергии будет прекращена после 10-00 ч. 10 июня 2024 года. Предлагаем вам принять меры по сохранению продуктов питания и меры по исключению других негативных факторов, связанных с отключением электроэнергии».

"Все четыре корпуса наших домов на электричестве. Газа нет. Электроплиты стоят. Электроустановка застройщиком до сих пор не узаконена. У нас нет лицевых счетов ни у кого. Год тут живем, лицевых счетов нет. И недавно нам повесили такое объявление. Застройщик огромную сумму задолжал. Непонятно, что с электричеством происходит. Почему-то люди должны страдать за бездействие застройщика», - прокомментировала объявление Алевтина Полякова.

Житель Астрахани Андрей Зиновьев, у которого в селе Началово живут родители супруги, назвал новый микрорайон в селе "концентрацией многочисленных примеров вопиющей халатности".

"Тяп-ляп сделали, стройматериалы с помойки использовали. Новые сети электро- и водоснабжения не провели под новые дома, используют изношенные старые. Обещали вот новый водопровод проложить. Нету ничего! Проблемы с общественным транспортом не решили. Людей из одной трущобы переселили в другую. Деньги распилили. И теперь отвечают отписками возмущенным гражданам. Вот что мы видим", - сказал в телефонном разговоре Андрей Зиновьев.

То воды нет - ни постираться, ни помыться - то электричество отключают

Мужчина пояснил, что они с супругой часто забирают ее родителей к себе в двухкомнатную квартиру. "То воды нет - ни постираться, ни помыться - то электричество отключают из-за аварий. Плита электрическая. Где им, на костре во дворе себе борщи готовить? Приезжают к нам, у нас живут. Старики полжизни на страну работали, чтобы вот так на пенсии страдать", - возмутился Андрей Зиновьев.

Его супруга Наталья пожаловалась на работу поликлиники и скорой помощи в Началово. "Врачей зачем-то перевели в старое неухоженное здание. Зимой там холодно. Ну ладно пациенты, пришли, померзли пару часов в очереди и ушли. А врачам там каково? Мрачное холодное здание. Машина скорой помощи не может в дожди и гололед проехать по грунтовым дорогам в Началове. А пешком медикам иногда далеко идти. Как быть тем, кому плохо стало?" – сказала она.

Чиновники переадресовали претензии жильцов в другие структуры

В распоряжении "Кавказского узла" имеются ответы чиновников на жалобы жителей Началова на некачественное электро- и водоснабжение их квартир. Так, 25 апреля заместитель главного инженера по производственной части филиала ПАО «Россети Юг»-"Астраханьэнерго" А.Н. Кудаков сообщил, что некачественное электроснабжение дома №1 (в котором живет Алевтина Полякова), а именно перепады напряжения, от филиала не зависит, так как внутриплощадочные сети электроснабжения жилых домов «на балансе филиала не состоят и не обслуживаются». По всем вопросам электроснабжения Кудаков предложил жильцам обращаться в коммерческую компанию, которая владеет электроустановкой.

2 мая региональный министр промышленности, торговли и энергетики Игорь Волынский направил письмо главе Приволжского района Дмитрию Мазаеву, сообщив, что в министерство пришла коллективная жалоба жителей села Началово «по вопросу некачественного водоснабжения».

Министр в письме сообщил о том, что дома обслуживает филиал ПАО «Россети Юг»-"Астраханьэнерго", но электроустановка для электроснабжения дома №1 (с корпусами 1-4) принадлежит коммерческой компании и ко 2 мая не была передана в сетевую организацию «для обеспечения надлежащей эксплуатации и надежного электроснабжения жителей».

Министр предложил Мазаеву принять меры и доложить об их исполнении «не позднее 17 мая» и уведомил об этом Алевтину Полякову. Глава ведомства отметил в письме, что, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, «при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги».

Юрист посоветовал жильцам жаловаться в федеральные ведомства

Юрист Сергей Иващенко увидел в ситуации в селе Началово «явные признаки» многочисленных нарушений конституционных прав граждан на благоприятное жилье, на безопасную и здоровую среду обитания. По мнению юриста, в действиях чиновников и подрядных организаций можно увидеть признаки таких деяний, как халатность, преступный сговор, хищение бюджетных средств в особо крупном размере, нецелевое расходование бюджетных средств.

Не понимаю, почему не проводится расследование

"Я не понимаю, почему не проводится расследование […]. В Началово имеются признаки всех перечисленных мной преступных деяний. При этом граждане о них в жалобах к чиновникам неоднократно заявляли", - заметил юрист.

По его словам, вопросы обеспечения сельчан водой, электричеством, общественным транспортом регулируются статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» («Вопросы местного значения городского, сельского поселения»).

"Дороги местного значения, организация маршрутного движения общественного транспорта по ним - все это находится в ведении районных властей. Все претензии к ним", - пояснил Сергей Иващенко, посоветовав жителям "писать жалобы в Москву".

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