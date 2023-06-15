Сельчане в Астраханской области пожаловались на нерешенную проблему с водоснабжением

15 июня 2023, 08:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В селе Началово под Астраханью на протяжении нескольких лет регулярно отключают подачу воды, а когда дают, то она течет из крана грязная, пожаловались сельчане. Другие жители Астраханской области отметили в соцсети, что в их населенных пунктах тоже проблема с водоснабжением.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Началово в Астраханской области испытывают проблемы с питьевой водой уже несколько лет. В 2019 году вводился режим чрезвычайной ситуации из-за ее отсутствия. 23 октября 2022 года власти заявили, что завершат строительство водопровода в село до конца года. 3 декабря 2022 года чиновники пообещали дать воду сельчанам в апреле текущего года.

В селе Началово по-прежнему проблема с подачей чистой питьевой воды. Из кранов в их домах течет грязная вода, непригодная для приготовления пищи и стирки, пожаловался местный житель Андрей.

При этом даже подача грязной воды регулярно отключается, отметил он. "Почти каждый день, в определённое время её не бывает. Я встаю в 6 утра, и, как правило, в эти часы её вообще нет. Бывают перебои и в обеденное, и в вечернее время. Особенно сейчас, в период активного полива", – привел слова Андрея 14 июня "Блокнот Астрахань".

Ролик с грязной водой, которая течет из кранов в домах жителей Началово, также снял еще один житель села. Видео было опубликовано в паблике "Подслушано Астрахань" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах показаны вещи, которые лежат в емкости с грязной водой. "Началовская вода. Вот такие вещи после стирки у нас. Платим деньги за эту воду, такие вещи стали у нас", – сказал автор ролика.

Этот пост в паблике "Подслушано Астрахань", на который подписаны более 20 тысяч пользователей, на 08.00 мск набрал 1492 просмотра и 39 комментариев.

"А когда воды нет, а потом её дают, бывает, что идёт ржавая. Тут на видео именно такой момент. Хозяйки знают это", – отметила София Тарасова.

"А с чего бы воде там улучшиться? Водопровод еще строится. Вот как закончат, и он заработает, тогда будете ставить оценки качеству воды", – заявила Ася Готикова.

Другие комментаторы также пожаловались на проблему с водоснабжением в их населенных пунктах. "На Бабаевского ничуть не лучше", – отметила Татьяна Аникина.

"А жители села Тузуклнец Камызякского района совсем без воды, даже такой", – подчеркнула Галина Фролова.

"А жители села Зеленга, Володарского района тоже жалуются на качество воды и ее отсутствие. Но никто не реагирует на эти жалобы, одни отписки", – написала Ирина Потёмкина.

Напомним, 21 января вице-губернатор Астраханской области Олег Князев рассказал, что из-за судебных разбирательств между ресурсоснабжающей организацией и властями в селе Зеленга Володарского района уже несколько лет проблема с водоснабжением. Сами сельчане пригрозили акцией протеста, если чиновники не разберутся с ситуацией, а комментаторы в соцсети указали, что проблема с водоснабжением почти во всех селах области.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.