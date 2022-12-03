Отчет властей о строительстве водопровода в село Началово вызвал скепсис у его жителей

03 декабря 2022, 10:53

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Питьевая вода жителям села Началово в Приволжском районе Астраханской области начнет поступать по новому водопроводу в апреле, пообещали власти. Чиновники неоднократно называли сроки введения в строй водопровода, который строится уже несколько нет, но все они были сорваны, подчеркнули сельчане в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Началово Астраханской области лишены питьевой воды уже несколько лет. В 2019 году вводился режим чрезвычайной ситуации из-за ее отсутствия. 23 октября власти заявили, что завершат строительство водопровода в село до конца текущего года.

Водопровод в Началово обеспечит питьевой водой более 18 тысяч человек, сообщил 2 ноября "Блокнот Астрахань".

Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов провел совещание, во время которого указал подрядчику на необходимость ускорить строительство водопровода в село Началово, напомнив о персональной ответственности за это. Строительство водопровода почти завершено, но вода по нему придет в дома жителей только в апреле, сообщил 2 декабря "Арбуз Today".

Публикация о том, что вода в дома жителей села Началово по новому водопроводу начнет поступать в апреле, была размещена 2 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Главное Астрахань", на которую подписаны 5883 пользователей. На 10.30 мск эта запись набрала 27 отметок с реакцией пользователей и 15 комментариев.

"Только не понятно за что платим за воду", – написал Денис Крымов.

"Уже пять лет только одни обещания", – заявил Николай Попков.

"Может сразу на 26-й год перенести [ввод в строй водопровода]?" – спросил Danial Suncaliev.

Сообщение о сроках введения в строй водопровода также было размещено 2 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 178 тысяч пользователей. На 10.30 мск эта запись набрала 93 отметки с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Так был же срок ввода в эксплуатацию декабрь 2022 года раньше. Теперь апрель 2023 или в течение двух лет?" – спросил Иван Тимофеев.

"Так весной введут в строй или в течение двух лет?" – задался также вопросом Михаил Яцков.

"Михаил, весной, а в течение двух лет переключат дома от старого водопровода к новому", – пояснил Евгений Овчинников.

"А вы уверены, что в 2023 году будет? Он и в 2021-м и в 2022-м годах уже вроде как должен был быть, и даже на личном контроле у кого-то был", – отметил Виталий Каверкин.

"Слушал ранее заместителя министра, гарантировала конец 2022 года. Губернатор взялся за водопровод в начале карьеры. А как же наши деды страну-то строили, а мы 15 километров трубы за пять лет уложить не можем?" – написал пользователь с ником Миру Мир.

"Из-за этого водопровода район Казачий остался без дорог, всё перекапали и бросили. Ни пешком не пройти, ни на машине не проехать", – указал Алексей Гужвин.

"Алексей, согласен, дороги в ужасном состоянии, а толку для Казачьего никакого", – написал Самат Джукашев.

Напомним, по данным властей, строительство водопровода в село Началово началось осенью 2020 года и должно было завершиться в декабре 2021 года, но подрядчик нарушил сроки. Власти расторгли с ним контракт, и в апреле 2022 года строительство продолжила другая компания.

Новый водопровод ведет от "Астрводоканала", вода поступает в хранилище, оттуда на насосную станцию и в дома жителей. После окончания работ администрация Приволжского района разработает тарифы на воду и подключение к водопроводу, сообщили 23 октября "Астраханские новости".

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