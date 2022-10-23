Власти назвали сроки окончания строительства водопровода в Началово

23 октября 2022, 05:46

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Жители астраханского села Началово с 2019 года жалуются на отсутствие питьевой воды. Строительство водопровода началось в 2020 году, но было сорвано по вине подрядчика. По данным местных властей, новый подрядчик достроит водопровод до конца года, водой будут обеспечены 18 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", жители села Началово Астраханской области лишены питьевой воды уже несколько лет. В 2019 году вводился режим чрезвычайной ситуации из-за ее отсутствия. По данным местных властей, село было обеспечено только технической водой. Что касается питьевой воды, то в том же году началась разработка проектной документации на организацию водоснабжения. Чиновники обещали завершить работы в 2020 году.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Ольга Бойправ сообщила губернатору Игорю Бабушкину в ходе рабочей поездки в Приволжский район, что строительство водопровода в село Началово будет завершено до конца года, пишут 22 октября "Каспий-инфо".

По данным чиновников, строительство водопровода началось осенью 2020 года и должно было завершиться в декабре 2021 года, но подрядчик нарушил сроки. Власти расторгли с ним контракт, и в апреле 2022 года строительство продолжила другая компания.

Новый водопровод ведет от "Астрводоканала", вода поступает в хранилище, оттуда на насосную станцию и в дома жителей. В настоящее время, по словам Бойправ, проложены трубы, произведена врезка в систему "Астрводоканала", ведутся работы на насосной станции. После окончания работ администрация Приволжского района разработает тарифы на воду и подключение к водопроводу, сообщают "Астраханские новости".

Водопровод в Началово обеспечит питьевой водой более 18 тысяч человек.

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