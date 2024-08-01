Меликов призвал депутата к партийной совести за критику

01 августа 2024, 23:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Критические заявления, которые на сессии парламента Дагестана озвучил депутат Мухтарпаша Умаханов, следовало обсуждать в рамках партийной дискуссии и придерживаться позиции партии, заявил глава Дагестана, призвав пресекать подобные высказывания. Умаханов, выступая перед парламентариями, раскритиковал исполнение бюджета и подход к управлению республикой.

Сергей Меликов сегодня на заседании регионального политсовета "Единой России" выступил с критикой выступления члена партии, депутата Народного собрания Дагестана Мухтарпаши Умаханова на одной из сессий.

"Член фракции "Единая Россия" в своем выступлении показал полный нигилизм и полное незнание, полное незнание хода реализации бюджета в 24-м году. Я бы даже сегодня мог задать вопрос, а вы вообще понимаете, как бюджет формируется, как он планируется и как он реализуется в течение года. Мухтарпаша, понимаете или нет?" - приводятся слова Меликова в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

При этом депутат "почему-то затронул вопросы национальной принадлежности руководящего состава правительства", заявил Меликов. "Ссылка была сделана на национальность, которая "занимает четвертое место в Дагестане". Это что за оскорбление такое людей, которые эту национальность представляют? Согласно уставу партии член партии обязан открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной, партийной позиции. Партийная позиция этому выступлению не соответствует", - заявил глава Дагестана.

Такие действия дискредитируют партию, заявил Сергей Меликов. Глава республики подчеркнул, что члены "Единой России" не должны допускать подобного поведения, это нужно пресекать. "Дальше депутат, член партии пусть несёт ответственность перед своей совестью – партийной, депутатской, гражданской, национальной", – заключил глава региона.

Аналогичную позицию высказали премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов.

Выступление, на которое отреагировали представители властей Дагестана произошло более месяца назад, 25 июня. Его расшифровку опубликовал в своем Telegram-канале сам Мухтарпаша Умаханов 27 июня. "Ежегодно не осваивается на десятки миллиардов рублей запланированный бюджет, хотя в последние годы сумма неисполнения уменьшается. За 2023 год неисполнение консолидированного бюджета составило 10,160 млрд. рублей", - сказал он.

Депутат, в частности, отметил, что по региональному инвестиционному проекту было запланировано строительство 238 объектов, из которых 113 должны быть сданы в конце 2023 года. По факту не завершено строительство 23 объектов, а из 90 завершенных сдано в эксплуатацию только 65. Объяснения по основным причинам неосвоения бюджетных средств годами одни и те же: несвоевременность отвода земельных участков под объекты строительства; задержки при разработке проектно-строительной документации, недобросовестность подрядчиков, подчеркнул Умаханов.

Вместе с тем, он считает, что причины кроются в "отсутствии ответственности и постоянного контроля у многих органов исполнительной власти и неприменения к ним соответствующего наказания главой республики", коррупции, непродуманной кадровой политике - в частности, в "назначении на руководящие должности многих бывших работников правоохранительных органов без профильного образования и лиц из других регионов, также не имеющих профильного образования", "назначение в правительстве Дагестана 11 руководителей из 28 одной национальности, хотя они по численности занимают четвертое место и вдвое меньше, чем первая по численности национальность". "В целях исключения властвования одной национальности необходимо состав правительства привести в соответствие с интересами многонационального народа Дагестана", - заявил депутат.

Обратил он внимание и на статус земель отгонного животноводства. "В бюджете РД также не выделяются средства на социально-экономическое развитие более 100 тысяч жителей, проживающих в зоне отгонного животноводства, <...> и не исполняется решение Конституционного суда Республики Дагестан о придании статуса населенным пунктам", - отметил он.

Жителям села Самилах, расположенного на землях отгонного животноводства, приходится ездить к врачам за более чем 170 километров, а власти не выделяют средства на ремонт дороги, пожаловались сельчане. Власти неправомочны тратить бюджетные средства на инфраструктуру в селах, не имеющих официального статуса, констатировал юрист.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля движение "Город наш" отреагировало на высказывания главы Дагестана о своих представителях, которых Сергей Меликов на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

На одной из записей видеоконференции Сергея Меликова с чиновниками глава Дагестана высказался о махачкалинских активистах. "Что там Арсен Магомедов (юрист, активист движения "Город наш", – прим. "Кавказского узла") пошел набирать себе баллы к очередным выборам в Народное собрание или в Госдуму, что ли? Путь они займутся вот этими историями, создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими переживающими, терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают", – следует из видео. Видеозапись, в частности, была опубликована в Telegram-канале "Жемчужина юга".

Глава Дагестана Сергей Меликов оставил без реакции направленное ему обращение от движения "Город наш" после того, как в сеть попали записи резких высказываний главы республики в адрес активистов. Представители движения "Город наш" отметили, что не намерены устраивать разбирательства из-за высказываний главы Дагестана, однако ограничат сотрудничество с властями.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.