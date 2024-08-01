Высказывания Меликова лишили его поддержки активистов

01 августа 2024, 11:51

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Глава Дагестан Сергей Меликов оставил без реакции направленное ему обращение от движения "Город наш" после того, как в сеть попали записи резких высказываний главы республики в адрес активистов. Представители движения "Город наш" отметили, что не намерены устраивать разбирательства из-за высказываний главы Дагестана, однако ограничат сотрудничество с властями.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля движение "Город наш" отреагировало на высказывания главы Дагестана о своих представителях, которых Сергей Меликов на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

На одной из записей видеоконференции Сергея Меликова с чиновниками глава Дагестана высказался о махачкалинских активистах. "Что там Арсен Магомедов (юрист, активист движения "Город наш", – прим. "Кавказского узла") пошел набирать себе баллы, к очередным выборам в Народное собрание или в Госдуму, что ли? Путь они займутся вот этими историями, создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими переживающими, терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают", – следует из видео. Видеозапись, в частности, была опубликована в Telegram-канале "Жемчужина юга".

Реакции от главы Дагестана на обращение активистов движения "Город наш" пока не последовало, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активист движения Мадина Ибрагимова. Она отметила, что ситуация обсуждалась на активе городского движения.

Никаких дальнейших действий, в частности, судебных исков о защите чести и достоинства активисты инициировать пока не собираются, пояснил член движения "Город наш" Саид Ниналалов. "Мы считаем, что нашего открытого письма достаточно. Нецензурные и некорректные высказывания в наш адрес, произнесенные за нашей спиной – это не наш уровень полемики, общения, взаимодействия", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ниналалов напомнил, что ранее активисты успешно взаимодействовали с органами власти по вопросам сохранения озера Ак-Гель в Махачкале, различным градостроительным проблемам. Но теперь такое взаимодействие может быть пересмотрено.

"О каком взаимодействии и конструктивной работе может идти речь, когда власти только подхватывают нашу повестку, когда это им интересно? И о какой работе может вообще идти речь, если через месяц после крупных совещаний по комплексному развитию территорий и гневным выступлением на них Сергея Меликова, городские власти пытаются продать территорию у озера Ак-Гель и участок в Эльтавском лесу? Понадобилась наша активность и новый окрик от главы Дагестана, чтобы эти попытки прекратились", – сказал Ниналалов.

Члены движения "Город наш" вновь обнаружили на кадастровой карте Махачкалы огромный участок под индивидуальное жилое строительство на территории Эльтавского леса, отметил он. "Значит, ни "Город наш", ни глава республики, ни закон алчным застройщикам не указ", – констатировал Саид Ниналалов.

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