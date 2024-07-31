Политологи разъяснили подоплеку призыва Анкваба к автокефалии Абхазской церкви

31 июля 2024, 07:26

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Озвученное премьер-министром Абхазии мнение о необходимости автокефалии местной православной церкви соответствует желаниям рядовых верующих и абхазского духовенства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями Абхазской Православной церкви по их просьбе, и священнослужители обратили внимание Анкваба на высказывание отца Давида Сарсания, выступившего за то, чтобы в Абхазии существовал канонический институт Церкви. По словам Сарсания, ответственность "с канонической точки зрения за нашу территорию" остается у Грузинской Православной церкви, поэтому необходимы переговоры с грузинской стороной, сообщило 25 июля "Апсадгьыл-инфо". Анкваб заявил, что Абхазская Православная церковь должна добиться автокефалии. "Константинопольскому патриарху не позволено вмешиваться в нашу судьбу, и грузинскому католикосату в том числе. У них много своих проблем. Мы сами разберемся в своих временных трудностях", - приводятся его слова в публикации.

Абхазы всегда будут добиваться автокефалии, и возможно, озвученное заявление свидетельствует о том, что власти приняли решение двигаться в этом направлении, предположил руководитель международного проекта «Кавказ – наш общий дом», политолог из Абхазии Давид Дасания. «Будет ли это РПЦ или Константинопольский патриархат – неважно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Абхазии заметное место занимает традиционная монотеистическая дохристианская вера, которой придерживается большинство жителей, однако при этом 60-65% абхазов – православные христиане, а 30-35% - мусульмане-сунниты, сообщил Дасания. «Это как у меня два паспорта – Российской Федерации и Абхазии, и я считаюсь гражданином каждой из стран», – пояснил он.

При этом, как подчеркнул политолог, во многих случаях это формальная религиозная принадлежность. «Люди не всегда выполняют обряды, ходят в церкви или в мечети. Но есть и группа так называемых «новых мусульман», которые не только соблюдают обряды, но и ходят в мусульманской одежде», - рассказал он.

Дасания отметил, что властям Абхазии нужно поддерживать мусульманское меньшинство, используя опыт Грузии. «В Грузии есть 300 мечетей, а в Абхазии нужно разрешить мусульманам построить большую мечеть – в Сухуме ее строить не разрешили, разрешили только в Гудауте», - сказал он.

Хотя по канонам это территория Грузинской православной церкви, но подчиняться ей не хотят ни рядовые абхазы, ни религиозные лидеры

Число верующих увеличилось бы, если бы Абхазская православная церковь ушла от Грузинской православной церкви, предположил Дасания. «Хотя по канонам это территория Грузинской православной церкви, но подчиняться ей не хотят ни рядовые абхазы, ни религиозные лидеры. У нас есть такие выдающиеся священники – такие, как отец Дорофей Дбар и отец Давид Сарсания. Народ их обожает и не хочет (даже в будущем) подчиняться ГПЦ. Если бы Москва поддержала эти устремления – либо в форме принятия абхазской церкви в свой состав, либо через поддержку автокефалии, число верующих возросло бы», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что в рамках этих стремлений ведется перевод Библии на абхазский язык, в этом участвует и сам Дасания, занимающийся переводом Псалтыря.

Абхазия – "верующая страна", отметил политолог Нателла Акаба. "У нас много верующих – есть и христиане и мусульмане, и они никогда не враждовали. Многие люди ходят в церкви, отмечают все праздники", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Такое же мнение озвучил эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии. «Люди ходят в церкви. Их там довольно много, правда, это не только абхазы, но и приезжающие на отдых и ли в паломничество россияне, плюс те, кто перебрался туда на ПМЖ. Сказать, что страна совсем религиозная, нельзя. Но на уровне московских спальных районов – вполне. Тем более, что есть еще и местный монотеизм», - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эксперта, рост верующих сдерживается борьбой между группировками в самой церкви. «Тут борются разные группы, есть дрязги, и это не привлекает людей», - пояснил он.

Анкваб – опытный политик, он знает, что сказать для той или иной аудитории

Заявление Анкваба эксперт оценил как "проходное". «Анкваб – опытный политик, он знает, что сказать для той или иной аудитории. Вряд ли сейчас его сильно занимает этот вопрос, поскольку между ним и президентом [Асланом] Бжанией пробежала уже не кошка, а целый динозавр, и занят он сейчас совсем другим», - подчеркнул он.

Все эксперты отметили, что церковь в Абхазии, несмотря на популярность, не пользуется заметным политическим влиянием. Так, эксперт по Абхазии отметил: «Есть отдельные популярные батюшки, но это не конвертируется в политическое влияние».

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