Суд вынес приговор за попытку обмануть руководство Ингушетии

31 июля 2024, 00:33

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Бывший сотрудник Конституционного суда Ингушетии Руслан Цечоев приговорен к трем годам колонии, Верховный суд республики оставил приговор в силе. Представляясь генсеком "Единой России", в разговоре с руководством Ингушетии он потребовал предоставить ему 50 миллионов рублей для транспортировки из республики организатора протестов против изменения границы, предположили следствие и суд.

Бывший сотрудник Конституционного суда Ингушетии Руслан Цечоев получил три года колонии за попытку обмануть главу республиканского правительства на 50 миллионов рублей, сообщил 30 июля "Интерфакс".

По версии следствия и суда, Цечоев осенью 2021 года согласился на предложение "неустановленных следствием лиц, в отношении которых материалы дела выделены в отдельное производство, совершить хищение денежных средств путем обмана должностных лиц руководства Республики Ингушетия". После этого он неоднократно звонил главе правительства Ингушетии на стационарный телефон, однако не заставал премьер-министра республики на рабочем месте. 26 октября 2021 года, когда ему удалось дозвониться, Цечоев в ходе телефонного разговора с председателем правительства и главой Ингушетии представился секретарем генерального совета политической партии "Единая Россия" Андреем Турчаком (ныне - врио главы республики Алтай, - прим. "Кавказского узла") и сообщил им ложные "сведения о проведенной встрече с председателем правительства России и заместителем председателя Совета безопасности России, на которой обсуждались акции протеста в регионах России, в том числе в Республике Ингушетия", говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда Ингушетии.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными, а "лидеры ингушского протеста" приговорены к длительным срокам. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами. Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

После этого Цечоев, представляясь Турчаком, сообщил потерпевшим, что "установлен организатор акции протеста в Ингушетии, некий А., которого по указанию вышестоящих должностных лиц необходимо вывезти из республики, на что потребуются денежные средства", 50 миллионов рублей. Руководство Ингушетии отказалось предоставить деньги, после этого Цечоев сообщил о необходимости передать ему 10 миллионов рублей. В тот же день вечером он пришел в здание правительстве республики, чтобы получить деньги, где и был задержан силовиками, указано в сообщении от 30 июля.

Магасский районный суд признал Цечоева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору и приговорил к трем годам колонии общего режима, в суде он вину не признал. Защита обжаловала приговор, но Верховный суд Ингушетии оставил приговор без изменения.

"Кавказский узел" писал, что семь ингушских активистов были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. Кассационный суд в Пятигорске оставил без изменений приговор ингушским активистам.

Напомним, 22 сентября 2021 года Народное собрание Ингушетии отказалось рассматривать предложенный главой республики Махмуд-Али Калиматовым проект закона об упразднении республиканского Конституционного суда. По мнению парламентариев, реализация инициативы Калиматова грозит массовыми протестами. В Совете тейпов напомнили, что Конституционный суд Ингушетии был единственным органом власти, выступившим против соглашения о границе с Чечней. Юристы сочли намерение властей ликвидировать Конституционный суд республики политической расправой за принятие неудобных руководству Ингушетии решений. Закон об упразднении Конституционного суда Ингушетии был принят 25 ноября 2021 года в окончательном чтении, 1 марта 2022 года судьи ушли в отставку.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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