Движение поездов частично восстановлено в Волгоградской области

30 июля 2024, 07:34

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В Волгоградской области частично восстановлено движение поездов, нарушенное после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на перегоне Гремячая – Котельново.

По данным Приволжской железной дороги, сегодня в 01.17 мск восстановлено движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельново.

25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань – Адлер отправлены к месту назначения через станцию Котельниково, пассажиры обеспечены водой и питанием, сообщила компания в своем телеграм-канале.

29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань – Адлер. В результате с рельсов сошли девять вагонов, семь вагонов опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, около 140 человек получили различные травмы. Из-за ДТП возникла задержка поездов, отметило сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая грузовые вагоны сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. По данным источника, после атаки дрона на станции произошел пожар. 16 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что Украина ранее не применяла дроны для атаки на грузовые поезда с горючим в регионах юга России. Эта тенденция новая, подобные атаки создают угрозу мирным жителям, дома которых расположены около железной дороги, подчеркнули они.

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