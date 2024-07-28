Руслан Тотров включен в список террористов и экстремистов

28 июля 2024, 22:16

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Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов осетинского журналиста Руслана Тотрова.

Как писал "Кавказский узел", в июне политический журналист из Осетии Руслан Тотров подал жалобу в Комитет по правам человека ООН относительно двух решений суда, вынесенных против него в России.

В октябре 2023 года суд во Владикавказе оштрафовал на 20 тысяч рублей журналиста Руслана Тотрова за пост о задержании девушки, которая читала книгу на украинском языке. Комментарий Тотрова к этому событию суд расценил как возбуждение ненависти или вражды. Тотров заявил, что штрафы не заставят его высказывать свое мнение более сдержанно.

Росфинмониторинг включил Руслана Тотрова в перечень террористов и экстремистов, сообщает сегодня телеграм-канал "Новости Осетии".

Согласно информации на сайте ведомства, Тотров Руслан Русланович, 1979 года рождения, числится в "Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" под номером 12577.

Напомним, что ранее Тотров был дважды оштрафован по административной статье о дискредитации армии. Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря 2022 года оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 17 ноября 2022 года. Тотров обжаловал оба штрафа, но Верховный суд Северной Осетии оставил решения в силе, отклонив все доводы защиты, в том числе о том, что Тотров проживает за границей.

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