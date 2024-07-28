Комиссия по коммуникациям Грузии обязала телеканал снять с эфира данные депутатов

28 июля 2024, 02:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" по требованию национальной комиссии по коммуникациям снял с эфира список депутатов, которые поддержали закон об иноагентах.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии обязала оппозиционный телеканал "Мтавари архи" снять с эфира ролик, в котором перечисляются депутаты парламента, проголосовавшие за закон об иноагентах, пишет 27 июля "Новости-Грузия".

Телеканал регулярно прокручивал в рекламном блоке минутное видео, озаглавленное "Знай депутатов, подписавших российский закон". По мнению комиссии, упомянутые в видеоролике депутаты "показаны в негативном контексте", а само видео служит "созданию препятствий политическим объединениям и их представителям" перед выборами в парламент.

Комиссия отнесла видеоролик к категории политической рекламы, которую по закону нельзя размещать до официального оглашения предвыборных сроков.

Какие-либо штрафные санкции в отношении "Мтавари архи" применены не были, так как в последнее время, как отметила комиссия, телеканал не подвергался санкциям за подобное нарушение. Вещателю было вынесено письменное предупреждение, его обязали немедленно удалить ролик.

"Мтавари архи" выполнило предписание, в настоящее время ролик уже не демонстрируется.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.