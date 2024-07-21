Более 500 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом в Краснодарском крае

21 июля 2024, 21:34

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Водители и пассажиры 536 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда в Крым.

Сегодня на протяжении всего дня, начиная с 4.00 мск, со стороны Тамани наблюдается затор из автомобилей. По состоянию на 21.00 мск, в очереди находятся 536 транспортных средств.

Время ожидания около двух часов, сообщается в телеграм-канале Инфоцентра по автодорогам к Крымскому мосту.



При этом со стороны Керчи проезд через Крымский мост свободный.

"Кавказский узел" также писал, что утром 15 июля водители 1400 автомобилей ожидали в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив.