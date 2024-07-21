Защита заявила о предвзятости суда по делу Султанова

21 июля 2024, 19:36

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Адвокат, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, потребовал отвода судьи после отказа допросить эксперта, раскритиковавшего выводы официальной экспертизы. Это ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая состоялся судебный допрос судмедэксперта из Петропавловска-Камчатского. Он заявил, что в его заключении описаны не все ранения на теле 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело об убийстве Султанова должно отправиться на дополнительное расследование, заявил адвокат. Судмедэксперт допустил грубое нарушение, пропустив одно из ранений, это ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По делу об убийстве Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на заседании суда, прошедшем 18 июля, суд отказал ему в нескольких ходатайствах. "Прежде всего я попросил приобщить к делу мнение специалиста, сделанное по адвокатскому запросу. И допросить самого этого специалиста, поскольку сейчас идет оглашение доказательств из обвинительного заключения, а суд уже менял порядок оглашения доказательств, когда допрашивал эксперта, приезжавшего с Камчатки", - сообщил Саидов.



Привлеченный специалист, судмедэксперт с сорокалетним стажем Атай Мурзаев, в своем «Мнении специалиста» (имеется в распоряжении "Кавказского узла") отметил, что характер нескольких ран однозначно говорит о том, что они были нанесены «тупым предметом» типа отвертки, а не ножом.

Он также остановился на недочетах официальной экспертизы. Самым серьезным из них было то, что экспертиза не описала ссадину на левом предплечье и рану на передней поверхности груди (хотя в таких случаях нужно исследовать все раны) и то, что эксперт ссылалась на акт медико-криминологического исследования лоскутов кожи, что является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и делает результаты экспертизы ничтожной.

Швы на трупе после вскрытия говорили, что вскрытия не было, а швами только закрыли рану на груди

Мурзаев в своем "Мнении специалиста" отметил, что не был решен вопрос о взаиморасположении погибшего и нападавших, не предпринималось попыток установить наличие крови на одежде нападавшего (нападавших), хотя кровь, хлынувшая после нанесения ранения в шею, с достаточно высокой вероятностью могла попасть на одежду.

Саидов добавил, что родственники Султанова, которые участвовали в эксгумации и потом мыли тело для вторичного захоронения выяснили, что вскрытие как таковое не производилось, эксперт сделал имитацию шва на груди и тем самым прикрыл след от удара отверткой в грудь. "По рассказу родственника шов был только до живота, то есть только грудь, хотя положено по-другому. То есть, швы на трупе после вскрытия говорили, что вскрытия не было, а швами только закрыли рану на груди", - заявил он.



Однако суд, приобщив документ, отказал в допросе Мурзаева, сославшись на невозможность нарушить порядок рассмотрения дела, сообщил адвокат. "Я сказал, что это свидетельствует о предвзятом отношении суда к делу, заставляет сомневаться в его объективности и потребовал отвода судьи. Долго совещались, но в итоге в отводе отказали", - подчеркнул адвокат.

При этом, по его словам, вскрылись еще некоторые подробности экспертизы. Так, до апреля или даже мая одежда Султанова не была приобщена к делу как вещественное доказательство, хотя это должно было быть сделано с самого начала следствия, и даже после ее приобщения адвокату так и не дали осмотреть ее. "Я просил разрешить изучить вещественные доказательства – последовал очередной отказ", - отметил Саидов.



На следующем заседании, которое намечено на 31 июля, он собирается подать ходатайство о проведении новой комплексной судебной экспертизы – в том числе для проведения экспертизы повреждений одежды и трассологической экспертизы той раны, которая осталась необследованной.

Напомним, по версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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