Первый офис исламского финансирования открылся в Чечне

18 июля 2024, 07:52

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Первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбер открыл в Грозном. Для его клиентов будут доступны более 15 продуктов партнерского финансирования, которые соответствуют стандартам шариата.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2022 году Центральный банк запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. На февраль прошлого года анонсировали запуск исламского банкинга в четырех регионах, в том числе в Чечне и Дагестане. Позже сроки были продлены.

В июле 2023 года Госдума приняла закон о запуске исламского банкинга в четырех регионах, в том числе в Дагестане и Чечне. Новый закон расширяет возможности для банков и позволяет привлечь в финансовый сектор больше клиентов, указали экономисты.

Офис расположен в чеченской столице, он будет предоставлять клиентам более 15 видов услуг, соответствующих как требованиям законодательства России, так и нормам шариата, сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

"Число клиентов Сбера среди физических лиц в СКФО сегодня достигает 5,4 миллиона, а корпоративных - более 127 тысяч, и значительная часть из них заинтересована в продуктах исламского финансирования, - цитирует председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова "Интерфакс".

По его словам, с 2023 года Сбером уже запущен тираж карт исламского финансирования в СКФО. Сейчас оформлено уже свыше трех тысяч таких карт, больше всего - в Чечне и Дагестане. "Мы наблюдаем положительную динамику продаж на постоянной основе, что свидетельствует о высокой заинтересованности среди клиентов", - сказал Песенников.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" финансисты отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

В феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия – гарант партнерства" заявили, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.