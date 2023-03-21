Сроки запуска исламского банкинга в Дагестане и Чечне перенесены

21 марта 2023, 10:44

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Комитет Госдумы по финансовому рынку отложил до 3 мая срок предоставления поправок в законопроект об исламском банкинге, пилотный проект которого планировалась запустить в Дагестане и Чечне в феврале.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что Центральный банк России запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. 3 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал запуск исламского банкинга в четырех субъектах России, в том числе в Чечне и Дагестане в феврале.

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил Совету Госдумы письмо, в котором сообщил, что срок представления поправок в законопроект об исламском банкинге продлен до 3 мая, передал сегодня "Интерфакс".

Исламский банкинг востребован исповедующими ислам людьми, так как он соответствует их религиозным убеждениям. Также этот вид банковских услуг будет способствовать созданию более выгодных условий для потребителей и повысит привлекательность страны для инвесторов, считает спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров, слова которого привело "Новое дело".

Российские банки пока не могут проводить операции по исламскому банкингу из-за отсутствия законодательства, пояснил Аскендеров 19 марта, выступая на II-й Международной межпарламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире" в Москве.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области финансов отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия – гарант партнерства" заявили, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

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