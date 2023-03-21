офис исламского банкинга http://klient-banking.ru/ru/view/normal/8326

21 марта 2023, 10:44

Сроки запуска исламского банкинга в Дагестане и Чечне перенесены

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Комитет Госдумы по финансовому рынку отложил до 3 мая срок предоставления поправок в законопроект об исламском банкинге, пилотный проект которого планировалась запустить в Дагестане и Чечне в феврале.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что Центральный банк России запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. 3 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал запуск исламского банкинга в четырех субъектах России, в том числе в Чечне и Дагестане в феврале.

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил Совету Госдумы письмо, в котором сообщил, что срок представления поправок в законопроект об исламском банкинге продлен до 3 мая, передал сегодня "Интерфакс".

Исламский банкинг востребован исповедующими ислам людьми, так как он соответствует их религиозным убеждениям. Также этот вид банковских услуг будет способствовать созданию более выгодных условий для потребителей и повысит привлекательность страны для инвесторов, считает спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров, слова которого привело "Новое дело".

Российские банки пока не могут проводить операции по исламскому банкингу из-за отсутствия законодательства, пояснил Аскендеров 19 марта, выступая на II-й Международной межпарламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире" в Москве.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области финансов отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия – гарант партнерства" заявили, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Международный банк Азербайджана закрыл департамент исламского финансирования", "Позиция ингушских богословов по запрету криптовалюты вызвала упреки пользователей Instagram*", "Эксперты сочли необходимой систематизацию в исламском образовании на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 11:33

  • Военный из Икрянинского района погиб на Украине

    Военнослужащий из Икрянинского района Михаил Гулякевич погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 103 жителей Астраханской области.

21 марта 2023, 09:51

  • Житель Шелковского района погиб на Украине

    Муса Мелтаев из Шелковского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 97 военных из Чечни.

21 марта 2023, 08:58

21 марта 2023, 08:02

  • Апелляционный суд указал на нарушения в деле Дауда Мамилова

    Апелляционный суд вернул дело уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признанного виновным в причастности к деятельности "Исламского государства"* и осужденного на восемь лет, для устранения нарушений в суд первой инстанции, так как обвиняемых не ознакомили с протоколом судебного заседания, рассказала адвокат Людмила Толстоногова. После ареста Дауда Мамилова его семья столкнулась с трудностями. Знакомые до сих пор отказываются верить в его виновность, рассказала супруга Аза Мамилова.

21 марта 2023, 07:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи