Стали известны сроки запуска исламского банкинга в Чечне и Дагестане

03 января 2023, 11:19

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал запуск исламского банкинга в четырех субъектах России, в том числе в Чечне и Дагестане в феврале.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года стало известно, что Центральный банк России запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год.

Реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве, ранее указали специалисты в области финансов. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

Российские кредитные организации могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале, пишут со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова "Известия".

По словам депутата, Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях уже в январе, а запустить его могут в следующем месяце. В пилотном проекте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан, передает "Лента.ру".

В Центробанке концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента, сообщили в пресс-службе регулятора.

Глава Ингушетии также анонсировал запуск исламского банкинга в регионе. В сентябре 2022 года Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика вошла в число регионов, где Центральный банк проведет эксперимент по развитию этого проекта. Он выразил мнение, что новая финансовая модель поможет увеличить спрос на банковские услуги в регионе. При этом Калиматов не назвал никаких сроков по запуску исламского банкинга. Глава комитета Госдумы, говоря сейчас о проекте, не упомянул Ингушетию.

Напомним, в феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия - гарант партнерства" заявили о том, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

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