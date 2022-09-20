Ингушетия включена в проект развития исламского банкинга в России

20 сентября 2022, 11:02

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Ингушетия вошла в число регионов, где Центральный банк проведет эксперимент по развитию исламского банкинга в России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Новая финансовая модель поможет увеличить спрос на банковские услуги в регионе, полагает Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что Центральный банк России запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект будет запущен в 2023 году. Реализация проекта требует изменений в федеральном законодательстве, указали специалисты в области финансов. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

Проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, будут рассмотрены на осенней сессии парламента, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 12 июля.

Ингушетия вошла в пилотный проект по внедрению исламского банкинга в финансовую систему России, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале 19 сентября. "В Ингушетии самый низкий процент кредитования населения - в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тысяч рублей. И одной из причин сложившейся ситуации – это банковские процентные ставки на займы и другая деятельность, которые в исламе запрещены. Поэтому, считаю, что параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию", - написал он.

Власти Ингушетии провели переговоры "на уровне Государственной думы и правительства РФ", чтобы включить республику в число субъектов, где будет опробована модель исламской банковской системы, отчитался Калиматов. Правительство республики уже попросило председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассмотреть вопрос в первом чтении на осенней сессии парламента, указал глава Ингушетии.

Принципы исламского банкинга будут реализовываться в системе услуг Сбербанка, сообщила сегодня газета "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Напомним, в феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия - гарант партнерства" заявили о том, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

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