Экономисты указали на преимущества запуска исламского банкинга на Северном Кавказе

20 июля 2023, 11:22

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Госдума приняла закон о запуске исламского банкинга в четырех регионах, в том числе в Дагестане и Чечне. Новый закон расширяет возможности для банков и позволяет привлечь в финансовый сектор больше клиентов, указали экономисты.

Как писал "Кавказский узел", до конца июня планируется доработать законопроект об исламском банкинге в Дагестане, Чечне и других регионах, чтобы 1 июля закон начал действовать, сообщил 11 мая председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В 2022 году Центральный банк запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. 3 января Анатолий Аксаков анонсировал на февраль запуск исламского банкинга в четырех регионах, в том числе в Чечне и Дагестане. 21 марта стало известно, что срок представления поправок в законопроект продлен до 3 мая.

Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Вести реестр участников эксперимента будет Банк России, сообщил 19 июля "Интерфакс".

Участниками эксперимента станут юридические лица, участники не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Кроме того, участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, однако допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов сделок.

Минимальный размер капитала участника эксперимента установлен с 1 сентября 2023 года в размере 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей, пишет агентство.

В мусульманских регионах России уже практикуются элементы исламского банкинга, сообщил политолог из Дагестана Альберт Эседов. "В торговых сетях предлагается кредитование по условиям обычного потребительского кредита или в рамках исламского банкинга. Если в обычном банковском кредите заложен процент, то в исламском банкинге этот процент не заложен. Сам процент не заложен, но товар просто реализовывается дороже. Продавец свои деньги получает, и банкир — исламский или обычный — свои 20% процентов или еще сколько-то", - привело 19 июля его слова BFM.ru.

После принятия закона ожидается в первую очередь выход банков на этот рынок, потому что сейчас 90% участников рынка - небанковские структуры, указала исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламским финансам, кандидат экономических наук Мадина Калимуллина. "Потому что до принятия законопроекта банки не могли участвовать в торговой деятельности. Сейчас им такая возможность предоставляется", - процитировало Калимуллину издание.

Сегодня в России услуги исламского банкинга предоставляют не банки, а торговые дома и МФО, указал в июне 2023 года и специалист по финансовому рынку Михаил Болдов. "Основные регионы, где функционируют организации, осуществляющие исламскую финансовую деятельность, - субъекты Северного Кавказа, Татарстан, Башкортостан. Из⁠-⁠за отсутствия законодательной базы по религиозным принципам не все население может быть включено в финансовую и банковскую систему страны. Развитие исламского банкинга в России привлечет существенную долю потребителей в финансовый сектор страны", - написал он в своей публикации на сайте "Тинькофф Журнал".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" финансисты отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

В феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия – гарант партнерства" заявили, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

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