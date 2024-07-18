Десятки сочинцев пришли в суд поддержать астраханских зоозащитников

18 июля 2024, 03:25

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Третий апелляционный суд в Сочи отказался рассматривать по существу иск астраханских зоозащитников, которые оспорили закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Активисты выразили надежду, что их сторону 18 июля примет Конституционный суд.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года астраханская облдума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. 30 мая суд в Астраханской области оставил без удовлетворения иск зоозащитников, потребовавших отменить закон. Активисты оспорили это решение в апелляционном суде.

Более 50 зоозащитников, волонтеров и любителей животных пришли 17 июля к Третьему апелляционному суду в Сочи, чтобы поддержать зоозащитников из Астрахани, рассказала общественный инспектор Краснодарского края по обращению с животными Арина Хацкевич корреспонденту “Кавказского узла”.

Хацкевич в числе шестерых человек удалось попасть в зал судебного заседания в качестве слушателей. «Остальных, к сожалению, в суд не пустили, сославшись на отсутствие мест», - сказала Хацкевич. По ее информации суд оставил в силе решение Астраханского областного суда, который отказал зоозащитникам в рассмотрении их заявления, оспаривающего закон об эвтаназии бездомных животных в течении 15 суток.

По словам Хацкевич в суде присутствовал депутат Госдумы от Справедливой России по Астраханской области Олег Шеин. После заседания он вышел к ожидавшим решения суда сочинским любителям животных, поблагодарил их за поддержку, рассказал о решении суда и дальнейших планах зоозащитников.

«Суд в Сочи оставил решение в силе. На самом деле речь идет об убийстве животных в течении 15 суток с момента отлова по всей России. Однако в тех регионах, где резонанс обсуждается, решения еще не приняты. Но мы видим и другие регионы, как Оренбург, Астрахань и еще семь регионов, где территориальные власти настроены по своим региональным законам убивать собак и кошек. Поэтому мы сегодня приехали в Сочи и выступили за нравственность, за мораль, за гуманизм», - сказал, в частности, Шеин, после заседания.

Он отметил, что суд в Сочи 17 июля не рассматривал дело по существу, рассмотрев лишь частное определение астраханского суда. Таким образом, апелляционный суд оставил в силе отказ нижестоящей инстанции рассматривать дело.

Шеин отметил, что 18 июля ожидается решение Конституционного суда в Санкт-Петербурге, которое должно внести ясность в толкование Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». «И мы ожидаем этого решения с оптимизмом, поскольку представители Генеральной прокуратуры высказали уже свою позицию против эвтаназии, она совпадает с нашей», - сказал депутат.

Он добавил что Конституционный суд пpoвepит, пpoтивopeчит ли федеральному закону республиканский закон Бурятии, которая одной из пepвыx paзpeшилa yмepщвлять бeзнaдзopныx coбaк. Запрос в Koнcтитyциoнный cyд по этому поводу направила cyдья из Бypятии.

Зоозащитница Наташа Пирс, которую не пропустили в зал суда, рассказала, что полицейские наблюдали за собравшимися на площади Флага зоозащитниками.

«Нас было человек 50, кого не пустили. Мы стояли и обсуждали происходящее и тут появились полицейские, стали нас спрашивать, что за митинг у нас происходит и потребовали разойтись. Мы им вежливо объяснили, что это не митинг, а мы пришли в суд. Чтобы избежать провокаций со стороны полиции, мы отошли от здания суда в близлежащий сквер и там продолжили обсуждение происходящего. Больше они к нам не подходили, однако, наблюдали за нами», - рассказала активистка.

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