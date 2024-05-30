Отказ суда отменить умерщвление бездомных животных возмутил астраханских зоозащитников

30 мая 2024, 07:49

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Суд в Астраханской области оставил без удовлетворения иск зоозащитников, потребовавших отменить закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Суд действовал по указанию властей, а сам закон ожесточает общество, заявили зоозащитники. Автор законопроекта, депутат областной думы Евгений Дунаев, заявил, что умерщвление – наиболее эффективный способ борьбы против роста численности бродячих собак.

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая в Астрахани несколько зоозащитников провели одиночные пикеты с требованием отменить региональный закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Силовики задержали, а затем отпустили пикетчицу Валентину Волобаеву.

В апреле текущего года в суд Астраханской области обратились три зооволонтерки и общественные инспекторы в области обращения с животными. Они потребовали отменить региональный закон, предполагающий умерщвление бездомных животных. 27 мая прошло последнее судебное заседание по этому делу. Областную думу, принявшую спорный закон, поддержали областная прокуратура, региональная служба ветеринарии, а также правительство Астраханской области. Областной суд отказал в удовлетворении требований истцов.

Надзорные органы поддержали законодательную инициативу большинства региональных парламентариев, принявших спорный закон, рассказал депутат Астраханской областной думы Олег Шеин, активно выступивший в поддержку зоозащитников. Он указал на негуманность этого закона.

"Пусть хозяева смотрят за своими животными – таковы их доводы. Но существуют различные обстоятельства, из-за которых животные могут оказаться на улице. Например, хозяин в больницу попал. Подобное в законе не учитывается. Прохождение этого, мягко скажем, негуманного закона могло произойти только в условиях абсолютного аппаратного контроля", – сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Шеин заявил, что проблему бродячих животных в регионе нужно решать в совокупности. Во-первых, юридические лица, на территории которых живут безнадзорные животные, должны их, как минимум, стерилизовать. Если собака находится на улице, а ее хозяин в течение недели не пытается ее найти – такого хозяина нужно штрафовать. И этот штраф должен быть крупным – не менее полугодовой зарплаты нарушителя. Если человек берет породистую собаку – пусть платит налог. Если он берет ее с улицы – должны работать меры материального поощрения. Вопрос же заключения государственных контрактов, должен быть финансово прозрачным, сказал депутат.

"Все фотографии и видео записи изъятых с улиц собак должны размещаться в открытом доступе – в интернете. Журналы учета также должны публиковаться в интернете. Зоозащитники смогут контролировать процесс, проводить превентивные мероприятия, обращаться в надзорные органы в случаях нарушения условий контрактов и законов. Это исключит массовые хищения в этой сфере", – считает Олег Шеин.

Депутат напомнил, что в Астрахани проводились мероприятия по раздаче горожанам безнадзорные животных. Тем же астраханцам, кто приходил на мероприятие со своими питомцами, оказывалась бесплатно услуга по стерилизации их животных.

Одна из зоозащитниц, которая выступает автором иска в суд, на условиях анонимности заявила, что суд был необъективен, так как действует по указанию властей. "Областной суд встал на сторону депутатов. Он подконтролен властям. Закон этот жестокий. Наше общество скатывается к жестокости. Все меньше гуманизма. Это показали пикеты, которые проводили зоозащитники в городе. Агрессивные люди подходили к пикетчикам. Раньше такой агрессии не было. Надзорные же органы на акции протеста не отреагировали – я так считаю. Пока лично я от надзорных органов реакции не вижу", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другой депутат областной Думы Евгений Дунаев, разработавший законопроект, разрешающий умерщвлять бездомных животных, заявил, что закон дает шанс бездомным животным – в течение двух недель их могут забрать из приюта либо хозяева, либо любой желающий. По мнению Дунаева, этого времени вполне достаточно. "Закон этот гуманный. Если животных в указанный срок не забрали, их усыпляют, то есть они умирают во сне. Это не пытка", – сказал Дунаев корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема безнадзорных животных, особенно собак, в Астраханской области стоит очень остро, продолжил он. Депутат привел статистические данные, согласно которым только в начале 2023 года, бродячие собаки до смерти загрызли трех астраханцев – на улице Рождественской, на острове Пролетарском, и в районе гаражей на Юго-Востоке Астрахани. В 2023 году от укусов собак пострадали 6000 астраханцев, из них 1400 – дети. 554 человека оказались в больницах с рваными ранами.

Дунаев объяснил, что в те дни он ежедневно посещал поликлиники, где проводилась вакцинация жителей от бешенства. По его словам, там были большие очереди, люди не расходились с утра и до вечера. Именно это все увиденное и сподвигло его разработать закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. "Делал я это в интересах избирателей. Мы против жестокого обращения с животными, но в условиях образования агрессивных стай собак, в десятом поколении живущих на улице, надо было принимать кардинальные меры. Зоозащитники же этой опасности не видят. Более того, они мне угрожали убийством. Я писал заявление в полицию. Угрозы поступали также и другим людям", – рассказал Евгений Дунаев.

Депутат отметил, что Астраханская область ввела первой среди регионов России норму об умерщвлении бродячих животных именно из-за негативной статистики, которую он привел выше. Позицию же зоозащитников, оспоривших региональный закон в суде, он назвал неэффективной.

"Какой нормативный акт был нарушен? Какой ущерб был нанесен именно истцам? В чем областной закон противоречит федеральному законодательству? На эти конкретные вопросы истцы ответить в суде не смогли. Зоозащитники в Астрахани в меньшинстве. Общество против них. Город нужно как можно скорее очистить от агрессивных беспризорных собак-убийц. Все население этого требует", – сказал депутат.

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