Сочинские зоозащитники пообещали поддержать астраханских соратников в суде

16 июля 2024, 03:32

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Сочинский апелляционный суд 17 июля рассмотрит иск астраханских зоозащитников, которые оспорили закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Сочинские зоозащитники выразили желание явиться на суд, чтобы поддержать соратников.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года областная дума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. 30 мая суд в Астраханской области оставил без удовлетворения иск зоозащитников, потребовавших отменить закон. Суд действовал по указанию властей, а сам закон ожесточает общество, заявили зоозащитники. Автор законопроекта, депутат областной думы Евгений Дунаев, заявил, что умерщвление – наиболее эффективный способ борьбы против роста численности бродячих собак.

Зоозащитники из Краснодарского края и Астраханской области решили объединить свои усилия за право на жизнь бездомных животных, рассказала 15 июля корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор Краснодарского края по обращению с животными Арина Хацкевич.

По ее словам, астраханские зоозащитники связались с сочинскими соратниками и попросили их присоединиться к ним в суде, где будет рассматриваться апелляция. «На суд собрались прийти не менее полусотни сочинских зоозащитников, чтобы поддержать своим присутствием астраханских зоозащитников», - сообщила Хацкевич.

17 июля в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции состоятся слушания по жалобе астраханских зоозащитников, которым Астраханский областной суд отказал в удовлетворении иска с требованием признать региональный закон от 27 декабря 2023 года № 129/2023 "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев".

«Закон, который пытаются отменить в Сочи астраханские зоозащитники, предусматривает отлов безнадзорных животных, их пребывание в пункте временного содержания (ПВС) не более 15 дней, а также умерщвление «социально опасных», «нежизнеспособных» и проявляющих «необоснованную агрессию» собак - то есть любое животное по желанию местных властей или сотрудников ПВС. В марте местные власти Астраханской области выделили 303 миллиона рублей на "гуманное усыпление агрессивных собак". Жители города пытались спасти животных, стоя у дверей ПВС и прося отдать им собак. Однако руководство затягивало процесс выдачи животных, людей отгоняли от территории. Параллельно на территории ПВС убивали и сжигали собак, попавших в отлов <...> Массовое убийство собак сочли законной мерой, не противоречащей федеральному законодательству. Зоозащитники подали апелляцию. Интересы истцов представляет московский юрист Олег Телегин. 17 июля состоится апелляционный суд, который может отменить решение предыдущего суда. Есть шанс на то, что беспредел в Астрахани признают незаконным в Сочи! Суд территориально расположен в Сочи, поэтому только мы, местные жители и отдыхающие, можем показать своим присутствием в суде, что тема чудовищных убийств бездомных животных небезразлична всей стране», - сказала Хацкевич.

Сочинка Инна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что обязательно придет в суд. «Если истцы не выиграют этот суд, то другие регионы смогут принять эвтаназию в приютах. И в нашем приюте тоже будут усыплять невостребованных собак, которым не найден хозяин. Нужно общественное мнение и поддержка», - считает она.

Организатор и владелец приюта "Право на жизнь" Евгения Савенкова тоже считает, что прийти в суд должны все, кому небезразлична судьбы бездомных животных. По ее словам, настало время объединить усилия зоозащитникам страны.

Общественный инспектор по обращению с животными в Южном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Денис Джалагания рассказал корреспонденту "Кавказского узла" про действия одного из предпринимателей, который занимается отловом собак.

В марте зоозащитники в Краснодарском крае обратились с жалобой в прокуратуру, в которой потребовали ужесточить наказание предпринимателю. Он осужден за мошенничество с очень мягким наказанием, а судить надо за жестокое обращение с животными, уверены зоозащитники.

Краснодарским краевым судом было поддержано апелляционное представление Тбилисской районной прокуратуры о несогласии с вынесенным приговором, он был отменен. Краснодарским краевым судом данное уголовное дело было направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд. Но 31 мая суд, который оштрафовал живодера, вообще прекратил его уголовное дело в связи с примирением сторон. «Другая сторона» - это сами чиновники, которые давали [...] бюджетные деньги на убийство животных. Они были признаны [...] «потерпевшими» гособвинением <...> Никто приговор больше не обжаловал», - рассказал Джалагания.

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