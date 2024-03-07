Кубанские зоозащитники требуют наказать предпринимателя за аферы с отловом собак

07 марта 2024, 10:32

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Зоозащитники в Краснодарском крае обратились с жалобой в прокуратуру, в которой потребовали ужесточить наказание предпринимателю. Он осужден за мошенничество с очень мягким наказанием, а судить надо за жестокое обращение с животными, уверены зоозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", ранее кубанские зоозащитники отметили, что правоохранители и чиновники равнодушно относятся к нарушению законов о гуманном обращении с животными, а контракты на отлов и стерилизацию безнадзорных собак выигрывают фирмы, которые выставляют наименьшую цену, а не гарантируют законную и качественную работу.

5 марта в Краснодарском краевом суде состоялось заседание по апелляции по делу индивидуального предпринимателя, ранее заключившего несколько контрактов с муниципалитетами на саночистку городов края.

Общественный инспектор по обращению с животными в Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Денис Джалагания рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, выявив нарушения в части исполнения муниципальных контрактов по отлову животных, которые чиновники заключили с предпринимателем, он обратился в правоохранительные органы.

Джалагания отметил, что ранее суд оштрафовал предпринимателя всего на 30 000 рублей. Инспектор обратился в краевую прокуратуру с жалобой на местных прокуроров. В ответе от 29 декабря 2023 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сотрудник краевой прокуратуры отметил, что в связи "с мягкостью наказания" направлена апелляция с требованием отмены вынесенного 20 декабря 2023 года решения.

В апелляции указано требование о переквалификации статьи 159 УК РФ "Мошенничество" с части первой на часть третью – в сторону усиления наказания до 200 000 рублей, пояснил инспектор.

Более 20 зоозащитников, которые приехали в суд, не согласны в обвинением, потому что на скамье подсудимых нет... чиновников, которые заключали с ним контракты, заказывая работы по размещению собак в приюты. Зоозащитники намерены добиться возбуждения уголовных дел в отношении группы лиц, которые были причастны к массовому убийству собак, отметил Джалагания.

О массовом убийстве собак писала местная пресса. В частности, 2 ноября 2016 года "Голос Кубани" рассказывал, что сотрудники индивидуального предпринимателя застрелили в Краснодаре около 40 собак на глазах у прохожих, среди которых были и дети, отметила корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Ирина Соколова.

Предприниматели экономили и на захоронении трупов животных. Они избавлялись от них, выбрасывая тела на несанкционированные свалки. К такому выводу зоозащитники пришли в результате собственных расследований, а также исходя из многократных обращений в полицию по факту исчезновений собак.

Это не единственный предприниматель, который исполняет госконтракты с грубейшим нарушением закона, превращая работу по гуманному обращению с животными в жестокий бизнес, заявила зоозащитница Ольга Киселева.

Правоохранители и суды неохотно возбуждают уголовные дела по статье о жестоком обращение с животными. Зоозащитники пытаются действовать сообща и активно, чтобы и властии те, кто жестоко обращается с животными, понимали, что за подобные действия последует наказание. Поэтому на следующее заседание суда зоозащитники также соберутся, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник канцелярии Краснодарского краевого суда сказал корреспонденту "Кавказского узла", что рассмотрение дела назначено на 19 марта в связи с неявкой в суд обвиняемого. Принято решение доставить обвиняемого на судебное заседание посредством привода.

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