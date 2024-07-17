Полиция Армении освободила задержанного российского военного

17 июля 2024, 16:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция проинформировала об освобождении задержанного в аэропорту "Звартноц" российского военного, которого Россия объявила в розыск за самовольное оставление части, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в ереванском аэропорту задержан военнослужащий, объявленный Россией в розыск за самовольное оставление части.

Россиянин, задержанный в аэропорту "Звартноц" по запросу России, освобожден из-под стражи накануне вечером, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

По ее словам, правозащитникам неизвестны основания освобождения россиянина. "Вчера, когда решали вопрос вовлечения защитника, в полиции сообщили, что он освобожден из-под стражи. Возможно, армянская сторона проинформировала российских коллег, но из-за отсутствия реакции, было принято решение освободить из-под стражи. Сейчас пытаемся связаться с ним, понять основания освобождения", - отметила адвокат.

На данный момент нам известно, что он разыскивается за самовольное оставление части или места службы, какие-либо иные подробности неизвестны, добавила Чатинян.

При этом она не исключила, что россиянин может оказаться на российской военной базе и удостоиться судьбы Сетракова и Щетинина. "Но пока эти опасения беспочвенны. Ждем, чтобы он вышел на связь", - подчеркнула адвокат.

В Генпрокуратуре Армении корреспонденту "Кавказского узла" пообещали предоставить информацию, где находится арестованный накануне российский гражданин – в СИЗО или его передали российской стороне, только на основании письменного запроса. Однако, несмотря на предоставленный запрос, на момент публикации новости, ответа Генпрокуратура не дала.

Напомним, 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории военной базы в Гюмри Анатолия Щетинина, который был объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. После встречи со Щетининым правозащитники сообщили, что он решил вернуться в Россию, но 1 мая стало известно, что он согласился на их помощь.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Ранее, комментируя кейс педагога из Подмосковья Натальи Таранушенко, объявленной в розыск по уголовному делу о фейках об армии, армянские юристы и правозащитники указали, что риск политического преследования практически исключает вероятность ее экстрадиции из Армении, но в случае заинтересованности Москвы может быть использована внесудебная экстрадиция.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.