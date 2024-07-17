Профессор Хоконов повторно оспорил увольнение из университета

17 июля 2024, 03:44

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Доктор физико-математических наук, профессор Мурат Хоконов, который был дважды уволен из Кабардино-Балкарского госуниверситета, вновь обратился в Верховный суд республики с иском, потребовав восстановить его в должности.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университет вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Профессор Мурат Хоконов вновь обратился в Верховный суд из-за увольнения из Кабардино-Балкарского госуниверситета, сообщил 16 июля Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Хоконов в иске указал, что приказ об увольнении, который ему вручили вместе с приказом о восстановлении в должности, подписал сотрудник, не имевший права расторгать трудовой договор. Кроме того, он указал, что прекращение допуска к государственной тайне не может быть основанием для увольнения в случае, если функции работника связаны с гостайной.

Профессор попросил суд признать незаконным приказ об увольнении и восстановить его в должности.

Напомним, в октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

4 января стало известно, что Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова.

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