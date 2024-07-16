Военная операция на Украине. Фото: https://structure.mil.ru

16 июля 2024, 14:47

Власти признали убитыми на Украине 4450 военных с юга России

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С начала военной операции на Украине убито не менее 2158 военных из СКФО и 2292 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 13 июля, представители властей и силовых структур официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4400 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего убитых из Дагестана.

С начала проведения специальной военной операции на Украине представители властей и силовых структур признали убитыми как минимум 4450 бойцов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По официальным данным, на Украине убиты 2158 военных из СКФО. Больше всего убитых приходится на Дагестан – 944. Подтверждена смерть 294 бойцов из Северной Осетии, 441 военного из Ставропольского края, 191 силовика из Чечни, 151 бойца из Кабардино-Балкарии, 72 – из Ингушетии и 65 – из Карачаево-Черкесии.

Убиты в ходе спецоперации, согласно официальным данным, 2292 бойца из регионов ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, убиты 841 силовик из Волгоградской области, 488 бойцов из Ростовской области, 472 военнослужащих из Краснодарского края, 345 военных из Астраханской области, 58 бойцов из Адыгеи, 88 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Власти Тимашевска назвали имена 20 убитых на Украине", "Семь бойцов из Новошахтинска убиты на Украине", "Трое силовиков из Ингушетии убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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