Следствие сообщило о сообщнике арестованного за подготовку нападения на храм в Майкопе

13 июля 2024, 00:38

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18-летний уроженец Таджикистана Идрис Идибеков, арестованный по обвинению в подготовке нападения на храм в Майкопе, имел сообщника из числа местных жителей, сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", уроженец одной из стран Центральной Азии готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. У задержанного изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание. Суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана Идриса Идибекова на два месяца.

По данным следствия, уроженец Таджикистана, который планировал совершить террористический акт путем поджога Михайло-Архангельского храма (он же Свято-Успенский собор), имел сообщника. "Для реализации своего преступного умысла он нашел жителя города Майкопа, а также средства для совершения совместно с ним террористического акта", - говорится в сообщении, опубликованном 12 июля в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Республики Адыгея.

Арестованный приобрел электронный билет на авиарейс до Стамбула, куда он планировал улететь после совершения преступления.

Также в сообщении отмечается, что ранее арестованный 18-летний гражданин Таджикистана и Российской Федерации обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, являющийся одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

24 июня опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб отметили, что нападения боевиков в Махачкале и Дербенте можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе. Охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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