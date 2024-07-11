Американский конгрессмен призвал власти США выступить в защиту семьи Ибадоглу

11 июля 2024, 17:15

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Председатель подкомитета по правам человека Конгресса США Кристофер Смит призвал администрацию Байдена защитить ученого-экономиста Губада Ибадоглу и его семью.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд перевел ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники.Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД не может предоставить никаких доказательств вины Губада Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил адвокат. В мае срок домашнего ареста Ибадоглу истек и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение под надзором полиции, рассказали его близкие.

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

Председатель подкомитета по правам человека Конгресса США Кристофер Смит выступил с заявлением о преследовании Губада Ибадоглу. Он осудил преследование азербайджанского ученого-экономиста Губада Ибадоглу и применение силовиками насилия в отношении жены ученого Ирады Байрамовой.

"Жестокое избиение жены политзаключенного - женщины, не занимающейся публичной политической деятельностью, - это новый низкий уровень для правительства Азербайджана", - отметил Смит. Он подчеркнул, что президент Азербайджана несет ответственность за здоровье Ибадоглу и его жены.

"Администрация Байдена должна сделать все, что в его силах, чтобы помочь и защитить доктора Ибадоглу, его жену Ираду и их детей от дальнейших угроз и действовать более активно для защиты политзаключенных", - сказано в заявлении, размещенном на сайте конгрессмена.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла", что в июне состояние здоровья Ирады байрамовой ухудшилось. Члены семьи считают, что это последствие физического давления на нее во время задержания полицейскими 23 июля 2023 года в Баку.

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