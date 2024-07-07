Краснодарский центр искусств "Типография"* обвинен в нарушении закона об иноагентах

07 июля 2024, 05:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Первомайский районный суд Краснодара поступило административное дело в отношении центра современного искусства "Типография"*, который обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов АНО Краснодарский центр современного искусства "Типография"*. Данные об этом 6 мая появились на сайте ведомства. 16 мая центр сообщил о закрытии площадки и распродаже имущества. В сентябре суд отказался исключить центр из списка иноагентов. Также стало известно, что поводом для его внесения в реестр стали публикации в соцсетях на актуальные темы и деньги, выделенные на мероприятия по случаю Года Германии в России.

Краснодарский центр современного искусства "Типография"* обвиняется в непредставлении "иноагентского" отчета (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), пишет 5 июля "ОВД-Инфо"*.

В карточке дела, опубликованной на сайте Первомайского районного суда города Краснодара, отмечено, что оно поступило на рассмотрение 25 июня, его рассмотрение по существу назначено на 8 июля. В качестве привлекаемого лица указано АНО КЦСИ "Типография"*.

В части 2 статьи 19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации указано, что в случае, если иностранный агент не представил или несвоевременно представил в уполномоченный орган сведения или информацию, "представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", либо же представил такие сведения "в неполном объеме или в искаженном виде", то гражданин может быть оштрафован на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, должностное лицо - на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, юридическое лицо - на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

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* внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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