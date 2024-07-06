Минобороны Армении анонсировало совместные с США учения

06 июля 2024, 16:41

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Армяно-американские учения "Eagle Partner 2023" пройдут в июле в Армении для подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Армении состоялись совместные учения с миротворцами из США Eagle Partner-2023. В них участвовали 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

С 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения «Eagle Partner 2024» в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, заявило сегодня Минобороны Армении.

"В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Целями учений в публикации названы повышение уровня слаживания подразделений, обмен опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение "боеготовности армянского подразделения".

Напомним, 11 июня глава МИД Армении и помощник госсекретаря США после встречи выступили с совместным заявлением о повышении уровня отношений двух стран до стратегического партнерства. Власти Армении не намерены развивать стратегические отношения с США, а заявления об углублении отношений носят декларативный характер, указали армянские аналитики.

В сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию.

Ранее Минобороны России анонсировало проведение на территории Армении миротворческих учений ОДКБ "Нерушимое братство". Однако власти Армения сочли это нецелесообразным. В марте 2023 года в ОДКБ было направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации. После этого Минобороны Армении заявило, что страна примет участие в учениях США в Европе.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но не назвал конкретные сроки. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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