Более 50 жителей Ростовской области остались без жилья после пожара

05 июля 2024, 13:16

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В Аксайском районе сгорели три жилых дома, в которых жили более 50 человек. Власти составляют список людей, чье имущество пострадало, отчитался губернатор.

Как писал "Кавказский узел", военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, в результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе, сообщил сегодня губернатор Василий Голубев.

В поселке Золотой Колос Аксайского района загорелись несколько частных домов, сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев. По его данным, бытовой пожар начался в одном из домов.

"Позже из-за плотной застройки участков огонь распространился на соседние два домовладения. Всего пожар охватил 3 дома и 7 хозяйственных построек. В настоящее время пожар локализован. Начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня, - для оказания помощи", - написал губернатор.

В поселке загорелись "10 частных деревянных домов", площадь пожара составила 5000 квадратных метров, сообщило в своем телеграм-канале МЧС. "Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено 4 сброса воды. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники. Предварительно, все случилось из-за замыкания электропроводки в жилом доме. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

Открытое горение ликвидировано в 12.13 мск, отчиталось в своем телеграм-канале областное управление министерства.

В поселке огнем уничтожены три жилых дома, в которых жили цыганские семьи, сообщил глава администрации Рассветовского сельского поселения Александр Мацко. "В этих домах прописано и проживало более 50 человек. Цыганские семьи - они же большие. Здесь живут и дедушки, и бабушки, их дети, и внуки, правнуки", - приводит его слова Donnews.

У людей сгорели паспорта и другие документы, пишет издание.

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